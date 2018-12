Escrito por: Taylor Johnson

Traducción en Español: Andrew Mendez

Editor’s Note:The Nevada Sagebrush is expanding its resources to provide coverage on university news to Spanish language speakers. We hope to reach all communities represented on campus, and this is the first installment of that mission.

Nota del Editor: El Nevada Sagebrush se está expandiendo sus recursos para proveer cobertura de noticias universitarias para la comunidad que habla Español. Deseamos dar cobertura a todo las comunidades representadas en la universidad, y esto es la primera instalación de este mission.

La Asociación de Estudiantes de la Universidad de Nevada desea empezar un programa para ofrecer tampones y otros productos de higiene femenina para estudiantes. El programa comenzará en Primavera 2019, proporcionando a las estudiantes estos productos de manera gratuita.

La programa se llevará a cabo en colaboración con un compañía que tiene experiencia en iniciativas de higiene menstrual. ASUN tiene planeado proveer los fondos iniciales para comprar diez dispensadores de los productos de higiene femenina. Cualquier persona que necesite un tampón o almohadillas menstruales tendrá su cobro cubierto.

La principal consejera de ASUN, Kate Grosebeck y la vocera pro-tempore Savannah Hughes estiman que una alto número de estudiantes van a usar el programa. Sin embargo, no hay estimados concretos hasta que la programa no se encuentre funcionando por tres meses en la universidad.

“Cuando hayamos concluido el programa, trabajaremos con la administración de la universidad, la Junta de Regentes, y el Departamento de las Comodidades para desplazar hacia la Universidad el pago de la operación cotidiana,” dijo la consejera Grosebeck. “A partir de allí, esperamos que la programa sea adoptado en toda la universidad.”

De acuerdo a ASUN, 54 por ciento de estudiantes se identifican como mujer y menstrúan; sin embargo, no todos los estudiantes tienen acceso a los productos necesarios.

“Yo pienso que la cosa más obvia para ayudar es dar acceso a tampones y almohadillas menstruales,” dijo Groesbeck. “Toda quien tiene el periódo sabe el estrés de no tener productos [de higiene femenina], especialmente cuando están en la escuela o el trabajo. Hay tantos factores que estresan a los estudiantes universitarios y el tratar de buscar un tampón no debería ser uno de esos. Pero este movimiento es algo más grande de suplir tampones; es para combatir la desigualdad a la que se enfrenta parte del estudiantado.”

ASUN se ha reunido con diversas entidades y también con el centro de salud universitaria y el Wolf Shop para tratar de encontrar soluciones e ideas para el programa.

Steve Dubey, el director del Wolf Shop, recientemente bajó los precios de productos de higiene femenina que se venden en los Wolf Shops en toda la universidad.

“El papel toilet es gratis,” dijo Hughes, la vocera pro-tempore de ASUN. “El jabón de baño es gratis. Las toallas de papel son gratis. No es justo que las estudiantes que menstrúan no sean equipadas con los productos necesarios para su higiene personal.”

Por ahora, no hay un marco legal para iniciativas de higiene menstrual, pero ASUN va a alocar fondos para el programa.

“Una vez que el programa empiece, pedimos el apoyo de los lectores,” Goresbeck dijo. “Por favor solamente tomen lo que necesiten. Como gobernadores en [ASUN], estamos tratando de satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Esto será más difícil si los estudiantes abusan del programa. Algunas personas nos han dicho, por meses, que los estudiantes planean abusar del programa, ayuden a demostrar que están equivocados y sólo tomen lo que les sea necesario.”

Con un alto porcentaje de mujeres en cargos de poder en el gobierno estudiantil en comparación con años anteriores, ASUN cree que no hay mejor momento para implementar un proyecto de este naturaleza. En total, casi un 60 por ciento de los cargos en ASUN se encuentran ocupados por mujeres.

“Con un gobierno que está lleno de mujeres fuertes e individuales con pasión para mejorar la igualdad de género, este es el momento perfecto para implementar un programa como éste,” Hughes said.

La iniciativa de ASUN para proveer almohadillas menstruales y tampones gratis viene después de un movimiento que afectó a todo el estado de Nevada. Durante las elecciones de mitad de período de 2018, los residentes de Nevada votaron para rectificar el Sales and Use Tax Act de 1955 y así eximir de impuestos a las ventas y almacenamiento de productos de higiene femenina.

Andrew Mendez puede ser contactado por andrewmendez@sagebrush.unr.edu o en Twitter @NevadaSagebrush.

Traducción revisado por Ezequiel Korin. Puede ser contactado por ekorin@unr.edu