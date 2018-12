Escrito por: Taylor Johnson

Traducido por: Andrew Mendez

La Universidad de Nevada, Reno, decidió mantener clases el Miércoles 5 de Diciembre a pesar de haber recibiendo 4 pulgadas (10.16 centímetros) de nieve la noche anterior que había causado problemas para los estudiantes que manejan.

Martes en la noche, la universidad envió un correo electrónico anunciando que la universidad ve estar cerrado a las 9 de la noche, debido a la climatológica. Pero que las clases se reiniciaron Miércoles por la mañana.

“Me tomó cuatro horas llegar a la casa,” dijo Miska Reid, un estudiante en la universidad, por Facebook. “Lo que regularmente me toma una hora de manejo me tomó cuatro, y me tocó manejar en el nieve y hielo. Por suerte, me había comprado un Subaru unos meses atrás. Si no yo no sé si yo podría llegar a USA Parkway. Empezó a nevar a las cuatro de la tarde en la aria de la universidad, y administración decidió cerrar a las 9 de la noche, ¿por que esperar tanto? Las personas encargadas de tomar esta decisión no toman en consideración a los estudiantes que no viven en los dormitorias y que necesitan viajar de lejos. Ninguna de las decisiones tomadas afecta los estudiantes de primer año por que la mayoría de ellos viven en los dormitorios, esto solo afecta a los que manejan a la esquela y que tienen otras responsabilidades de familia no precisamente ir a rumba.Vergüenza le debería dar a la administración de UNR.”

El departamento de policía de Reno instó a conductores a mantenerse fuera de la carretera el dia del 4 de Diciembre, y solo manejar en caso de emergencia. A las 8 de la noche policías respondieron a accidentes relacionados con heridas.

El Martes, el departamento de seguridad pública y patrulla de carreteras de Nevada (por sus siglas en inglés, NHP) reportaron siete incidentes de choques vehiculares, que causaron retrasos.

“El departamento de seguridad pública estamos enfocando el uso de neumáticos de nieve o cadenas en la carreteras esta mañana.” NHP puso en Twitter el 5 de Diciembre. “Porque las carreteras se han hecho hielo y la traction está reducida.”

El Reno Gazette-Journal reportó el Lunes, 3 de Diciembre que el área de Reno recibió 3 pulgadas (7.62 centímetros) de nieve en la estribaciones, cinco a seis pulgadas (12.7-15.24 centímetros) en la montianas y ocho a nueve pulgadas (20.32-22.86 centímetros) en el pico de la montaña.

“Yo entiendo que es fácil para los estudiantes que viven en los dormitorios o cerca de la universidad, pero ustedes (administración de la universidad) necesitan tomar en consideración los estudiantes que tienen discapacidades y los que manejan a la escuela,” Austin Croft, un estudiante de la universidad commento en Facebook. “Estudiantes que tienen debilidades van a tener un tiempo difícil para llegar a clase hoy, y es un resigo.”

Debido a condiciones climáticas, hielo negro empezó formarse en la carreteras. Hielo negro es una capa transparente que se puede encontrar formado en las carreteras, es difícil mirar y es un peligro para los que manejan.

“UNR, me levanté hoy a las 5:30 y me fui de la casa a las 6:30,” Lisa Perryman, un estudiante de la university escribió por Facebook. “Mi carro se resbaló tres veces y temía por mi vida solo para llegar a tiempo por un examen. Yo se que la universidad usa la lógica que la mayoría de los estudiantes viven en los dormitorios, pero en realidad no es así. Con una crisis de vivienda, mas y mas estudiantes se están moviendo lejos de la universidad. Porque ustedes no empiezan a darse cuenta que la seguridad de los estudiantes va primero en vez del billete un sus bolsillos. Gracias.”

El departamento de transportación de los Estados Unidos anunció que anualmente hay 152,000 accidentes de carros debido a hielo negro, y hubo 3.6 veces más muertes por hielo en los años 2005 a 2014. Aproximadamente 900 individuos se mueren cada año debido a accidentes de carro por nevadas y aguanieve.

“La nevada se puso peor en la noche,” Douglas Silber, un estudiante en UNR commento en Facebook. “Todavía está nevando. Qué manera de pensar en la seguridad de los estudiantes. Cancelar clases por un dia no va dañar a nadien, pero podría salvar la vida a alguien. Estoy arriesgando mi vida por este mierda. A las 9 de la noche la universidad se preocupó. Deberían de ponerlo de esta manera; clases va están en session, pero estudiantes que manejan no van a ser penalizados si no pueden llegar.”

Incluso cuando caminas, la nieve y el hielo negro pueden ser peligrosos. Aproximadamente cada año 800,000 individuales son hospitalizado por accidentes relacionadas con caídas. El precio promedio por una caída es $33,000 por fracturas médicas.

La universidad mandó un comunicado el Miércoles por la mañana indicando que la fraternidad Tau Kappa Epsilon estará conduciendo una investigación al respecto de las opiniones expresadas en el evento “Pizza con el President”. Además muchos estudiantes expresaron sus frustraciones, via Twitter, que la universidad está anteponiendo la investigación primero antes de la seguridad estudiantil.

El Distrito Escolar del Condado de Washoe, en Reno y Sparks anunció que clases comenzaron de nuevo, o tuvo una demora de dos horas el miércoles debido a problemas de transportación.

“Amo como las calles están ‘despejadas de nieve’ pero cuando yo llego a la escuela esta mañana los autobuses necesitaban tener cadenas para poder conducirse en la nieve,” Mackenzie McCadden, un estudiante escribo en Instagram. “Yo tambien mire a carros resbalando. ¿Los estudios son más importantes que nuestras vidas?”

Si algún estudiante desea reportar sus frustraciones con la universidad sobre su decisión, lo pueden hacer de tras de (775) 784-4654.

Andrew Mendez puede ser contactado por andrewmendez@sagebrush.unr.edu o en Twitter @NevadaSagebrush.

Traducción revisado por Ezequiel Korin. Puede ser contactado por ekorin@unr.edu.