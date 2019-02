Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news.

Por Michelle Rindels / The Nevada Independent.

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Un cabildero del Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas dice que esa autoridad va a cambiar su política para que arrestados por delitos de bajo nivel no sean detenidos tan fácilmente bajo custodia de oficiales federales de inmigración.

El cabildero del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) Chuck Callaway, dijo a legisladores en el Comité Judicial de la Asamblea que el Alguacil Joe Lombardo ha ordenado a la cárcel implementar nuevos procedimientos relacionados con su acuerdo 287 (g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Bajo ese acuerdo, los oficiales de Metro en la cárcel revisan a cualquier detenido para ver si ICE lo requiere y también lo mantiene más del tiempo en que podría salir bajo fianza para así darle tiempo a ICE de que lo tome bajo su custodia.

“Cuando el alguacil y nosotros salimos a la comunidad, escuchamos constantemente historias de, usted sabe, que tenemos una familia que ahora está separada debido a una cosa muy pequeña como una orden de arresto por una infracción de tránsito”, dijo Callaway en una entrevista. “Así que creo que el alguacil ha escuchado eso y lo tomó en serio y es un esfuerzo para garantizar que eso no esté ocurriendo”.

Los comentarios de Callaway ante el comité se produjeron un día después de que activistas realizaron una conferencia de prensa frente a la sede de LVMPD denunciando el programa 287 (g) y llamando al departamento como una maquinaria de la deportación.

Los manifestantes tienen pendiente una solicitud de registros públicos para los casos de detenidos a través del acuerdo de LVMPD con el gobierno federal.

Callaway dijo que no estaba seguro de si la política se había formalizado por escrito y agregó que LVMPD ya no notificará a ICE si tiene a un inmigrante que está en la cárcel únicamente por una infracción de tráfico o delito menor y no tiene un historial criminal significativo, y que ya no los mantendrá bajo un en “detainer” mediante el que la cárcel retiene a la persona por un tiempo para permitir que ICE se los lleve bajo su custodia.

El Asambleísta Edgar Flores dijo a The Nevada Independent que está trabajando en un proyecto de ley que establecería prioridades para cuando las cárceles detengan a inmigrantes para ICE a través del acuerdo 287 (g).

Callaway dijo que no cree que el cambio provoque una designación de “santuario” a los ojos del gobierno federal, algo que las jurisdicciones de Nevada han temido debido a la posibilidad de que incitaría al gobierno a retirar sus fondos.

“Creo que este paso está en un muy bajo nivel y está afianzado para equilibrar la justicia, asegurándose de que quien no tenga antecedentes penales significativos y haya cometido una infracción de tránsito menor no sea enviada fuera del país basándose únicamente en eso, a diferencia de la persona que representa una amenaza para la seguridad pública”, dijo Callaway.

Aunque LVMPD verifica a inmigrantes una vez que están en la cárcel, Callaway dijo ante el comité que su agencia no realiza trabajo de inmigración en las calles, en otras palabras, no tiene oficiales de policía buscando personas en la comunidad según su estatus de ciudadanía. Pero no descartó la posibilidad de que los oficiales a veces podrían tratar delitos pequeños con más severidad basados en la sospecha de que una persona está en el país ilegalmente.

“Ahora, obviamente ¿Le puedo decir que no podría suceder en un caso donde alguien diría: ‘Oye, no creo que estés en el país legalmente, tienes una infracción menor, caminaste fuera del área para peatones y te voy a llevar a la cárcel por eso, porque quiero que te deporten?”, dijo durante la audiencia. “¿Podría pasar eso? Sí. Pero bajo estos nuevos cambios de política que el alguacil ha implementado, si esa persona está sujeta a una infracción de tránsito muy pequeña o algo así como caminar fuera de la zona para peatones, ahora el alguacil ordenó que se redactara una política para que no detengamos a esa gente para ICE”.

Nota: Joseph Lombardo ha donado $1,000 dólares a The Nevada Independent. Vea aquí la lista de todos nuestros donadores.