Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Por Michelle Rindels / The Nevada Independent

Un proyecto de ley en la Legislatura de Nevada busca prohibir el matrimonio para personas menores de 18 años.

AB139, patrocinada por la Asambleísta Demócrata Shannon Bilbray-Axelrod y copatrocinado por sus compañeros Demócratas Shea Backus y Ozzie Fumo, la iniciativa, que se presentó este jueves, prohibiría absolutamente que los menores se casen.

La ley actual requiere que los menores de 16 ó 17 años obtengan el consentimiento de los padres para poderse casar, y permite los matrimonios a una edad aún menor si el tribunal de distrito lo aprueba.

“Nevada es uno de varios estados que no tiene absolutamente ningún mínimo [de edad]”, dijo Bilbray-Axelrod, y agregó que estaba al tanto de que, en el estado, una niña se casó a los 11 años. “Creo que tenemos la idea de que sucede en otros lugares, y está sucediendo [aquí] y esas jóvenes, sus vidas, están arruinadas”.

Unchained at Last [Al Fin Sin Cadenas] un grupo en pro de acabar con el matrimonio infantil, estima que unos 200,000 menores de edad se casaron en los EE. UU. de 2000 a 2015. El grupo sostiene que muchas niñas están siendo obligadas a contraer matrimonios arreglados que pueden ser abusivos.

Ha habido un creciente impulso para poner límites de edad en el matrimonio. Delaware se convirtió en el primer estado en prohibir que cualquier persona menor de 18 años se case, y varios otros estados de la Costa Este han optado por lo mismo.

Bilbray-Axelrod dijo que la ley podría prevenir situaciones como la de la amiga de su madre, quien se casó a los 15 años después de quedar embarazada y en medio de la presión de sus padres. La mujer abandonó la escuela secundaria y tenía cuatro hijos cuando su esposo la abandonó a los 20 años.

“Creo que es hora de que tengamos esta conversación ¿Qué tan joven es ser demasiado joven?” dijo Bilbray-Axelrod, y señaló que, con una mayoría femenina en la Legislatura, ha llegado el momento. “Estamos empezando a hablar sobre el consentimiento, hablamos de estos temas y no debemos tener niñas esposas”.