Escrito por: Olivia Ali

Traducido por: Hailey Fleming



La Secretaria del Departamento de Educación, Betsy DeVos, anunció los cambios propuestos en la forma en que se requieren las universitarios que manejan el asalto sexual el jueves 29 de noviembre de 2018. El Departamento de educación permitió un período de comentarios públicos de dos meses que se finalizó el miércoles 30 de enero a las 5:00 p.m.



El período de comentarios públicos permitió a estudiantes, administradores universitarios, oficiales del Título IX y otros para informar el Departamento de Educación sobre los efectos de los cambios propuestos.

Los cambios propuestos a la póliza federal del Título IX significaría que las oficinas del Título IX en las universidades no están obligadas a investigar todo incidentes reportaron que involucran estudiante a estudiante que haya tenido lugar en áreas fuera del campus — incluyendo apartamentos para estudiantes, instalaciones donde haya hermandades y fraternidades y programas en el extranjero.

Además de las áreas de jurisdicción que potencialmente cambiarán, los cambios propuestos también modificarían el proceso de presentación de informes obligatorio. A partir de ahora, los empleados universitarios, incluye, asesores residentes, entrenadores y empleados estudiantiles, deben reportar cualquier incidente de agresión sexual de la que tengan conocimiento. Los cambios propuestos cambiarán y solo requerirán que los oficiales del Título IX archiven informes si tienen conocimiento de un incidente.

Otros cambios propuestos requieren audiencias en vivo. La directora del Título IX y ADA Maria Doucettperry teme que por esto estudiantes no van utilizar los servicios del Título IX.

“Las cambios propuestas exigen que todos los procedimientos de acoso sexual del Título IX en instituciones de educación superior incluyan una audiencia en vivo en la que las partes, a través de sus asesores, tienen derecho a interrogar a la otra parte y a cualquier testigo,” dijo Doucettperry. “No creo que este requisito es apropiado dentro de un entorno académico. Estos procedimientos imitan procedimientos judiciales pero incluyen las seguridad que se encuentran en un entorno legal. La Universidad de Nevada, Reno, no está equipado para ser y no desea ser, un órgano judicial. Este requisito tendrá una serie de efectos adversos que incluye desalentar a los estudiantes de perseguir quejas de acoso sexual y requerir el tratamiento desigual de los miembros de la comunidad del campus basándose en el tipo de mala conducta alegada.”

Adicionalmente, Doucettperry expresó su preocupación con respecto a una nueva propuesta que requería que la oficina del Título IX rechaza las denuncias que no equivalían al acoso sexual.



“Las reglas propuestas afirman que en los casos en que la queja alega conductas que no equivalen al acoso sexual tal como se definen en el Reglamento, o que el incidente tuvo lugar fuera de la institución, la institución ´debe descartar esa queja`,”dijo Doucettperry en un correo electrónico a el Nevada Sagebrush. “Este requisito parece negar definitivamente un remedio a pesar del hecho de que se ha producido una conducta de otra índole que podría incluso definirse en otras leyes normativas, como la violencia en las citas bajo Cleary. Esto es preocupante para la Universidad en que esta regla propuesta parece requerir que ignoremos las necesidades de nuestra comunidad.”

De acuerdo a una investigación que condució la Universidad en 2016 sobre la conducta sexual y seguridad, indicó que el 79 por ciento de “conducta sexual no deseada que afecta los estudiantes ocurre fuera del campus,” según Doucettperry.

Mientras que Doucettperry no ve que la mayoría de conducta sexual no deseada ocurre fuera del campus, ella no siente que esto afectará la vida estudiantil.

“Creo que los estudiantes son estudiantes,” dijo Doucettperry. “Quiero decir que realmente no anticipo que cambien su comportamiento o tendencias debido a una regulación que limita la jurisdicción de las autoridades del campus. Si desean irse a fiestas y otras funciones fuera del campus, creo que seguirán haciéndolo. Dicho, estas propuestas tendrán algún efecto en que los estudiantes tendrían que reportar incidentes a las autoridades locales (por ejemplo, Departamento de policía de Reno). La Universidad seguiría siendo capaz de proporcionar recursos a los estudiantes afectados, pero no tendrá autoridad para gobernar de otro modo regulan la conducta subyacente.”

La estudiante que también era una víctima de asalto sexual, Alexis Downey, teme que esto afecte negativamente a los estudiantes, ya que el Título IX ayuda a los estudiantes a un nivel más personal que la aplicación de la ley.

“Problemas generalmente se resuelven porque el Título IX camina,” dijo Downey. “Son más necesarios que la policía en estos casos por el hecho de que ayudan a los sobrevivientes a no tener contacto con sus asaltantes. Tienen a las fraternidades responsables, se ocuparan del tipo de al lado en el dormitorio, así que no tienes que parecerle. Eso 100 por ciento tiene un efecto negativo en los estudiantes y la Universidad en su conjunto.”

El Coordinador del proyecto de Nevada Cares— un proyecto destinado a aumentar la educación sobre la violencia intrapersonal—Heather Kaminsky, siente que los cambios propuestos pueden requerir un aumento de los programas educativos para los grupos en el campus. Nevada Cares no toma casos individuales ni proporciona servicios directos a las víctimas, sino que tiene el objetivo proporcionar educación preventiva sobre cómo navegar asalto cuando afecta la vida de los estudiantes.

“No cambiáramos la forma en que operamos porque tenemos una subvención a través de la oficina de violencia contra la mujer, donde estamos haciendo mucho más alcance, educación sobre la violencia interpersonal y más prevención,” dijo Kaminsky. “Causaría la necesidad de que se informara a más personas sobre el impacto de lo que serían los cambios.”

Los comentarios y aportaciones a los cambios propuestos en el Título IX serán legalmente requeridos para proporcionar respuestas en los próximos meses. Si se aprueban, no se espera que los cambios surtan efecto hasta 2020.

Hailey Fleming puede ser alcanzada en andrewmendez@sagebrush.unr.edu o en Twitter @NevadaSagebrush