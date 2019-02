SHARE ON:

A la luz del Mes de la Historia Afroamericanos, las poblaciones afroamericanas desproporcionadas y las tasas de graduación en las universidades de todo el país son llevados a la atención.

Actualmente, por toda de las instituciones nacionales de educación superior, los afroamericanos se gradúan a un ritmo más bajo que cualquier otra raza – incluso en la Universidad de Nevada, Reno.

De acuerdo a un estudio realizado por The Center, en Otoño de 2017, 3.2 por ciento de estudiantes de pregrado en la Universidad se identifican como afroamericanos. Durante el mismo año escolar 2.76 de estudiantes afroamericanos fueron galardonado con sus títulos.

“Investigaciones demuestran que la ayuda financiera y los problemas personales juntos es problemático” dijo la coordinadora de desarrollo estudiantil en The Center Jody Lykes. “Creo que nos fijamos en la retención de estudiantes afroamericano como qué programación que estamos haciendo. La retención de estudiantes afroamericanos depende de nuestra ambiente universitario. Apoyando a los estudiantes afroamericanos ha sido más que programación. Cuando piensas en el centro, no es sólo este lugar físico. Apoyamos a todos los estudiantes. Ha sido un lugar fuerte para que la gente venga y se sienta cómodo. Es un lugar de recursos. Haré todo lo posible para que te sientas más conectado para que no se sientan aislados. Cuando miras a un grupo diverso de estudiantes afroamericanos, necesitan recursos diversas .”

Aunque los estudiantes afroamericanos que alcancen su licenciatura han aumentado desde la década de 1960 de ser menos del 5 por ciento a 23.9 por ciento en 2017, los estudiantes afroamericanos continúan retrasándose detrás de otras razas étnicas. De acuerdo con un estudio realizado en 2010 por el Departamento de Educación de los Estados Unidos encontró sólo 21.4 por ciento de los estudiantes afroamericanos se gradúan en cuatro años en comparación con otras razas.

“Me siento un poco desanimada para graduarme de la universidad porque como una persona afroamericana, realmente no hay énfasis en la experiencia universitaria afroamericana a menos que la comunidad de afroamericanos lo crea,” dijo Faith Thomas, una estudiante de la universidad. “La universidad puede invertir en estudiantes afroamericanos contratando más personal afroamericana. Si administración de la universidad demostrar que hay más profesores que se parece a nosotros, nos motivará a quedarnos aquí. Profesores como Dr. Paul Mitchell me ha inspirado profundamente y me emocionó saber que sería capaz de ser enseñado por alguien que ha compartido una experiencia similar como yo. Con el apoyo correcto, los estudiantes afroamericanos pueden tener éxito en este institución predominantemente blanca.”

Algunas personas culpan a las tasas de graduación de la escuela secundaria por la causa de una menor matriculación y graduación para los afroamericanos en la educación universitaria y también culpan a los finanzas.

Nevada solo tuvo 48 por ciento de los afroamericanos graduados de la escuela secundaria en 2012 y California tenía 66 por ciento graduados de la escuela secundaria. En 2017, la revista del Journal of Blacks in Higher Education (para sus siglas en ingles JBHE) que da una perspectivas de los afroamericanos en la educación universitaria, encontró que había más de 9,234,000 afroamericanos vivían por debajo de la línea de pobreza oficial en el Estados Unidos — que es el 22 por ciento de toda la población negra en los Estados Unidos — mientras que el 8.8 por ciento de la población blanca, no hispana, estaba en la pobreza.

“Las altas tasas de abandono parecen ser causadas principalmente por la preparación inferior de K-12 y la ausencia de una tradición universitaria familiar, condiciones que se aplican a un porcentaje muy grande de los afroamericanos de hoy en día universitarios,” dijo el JBHE en su estudio. “Pero consideraciones igualmente importantes son la sitúa financiera de la familiar y la disponibilidad de ayuda con gastos. Según un estudio de Nellie Mae, el mayor proveedor sin fines de lucro de los fondos de préstamos educativos federales y privados en este país, 69 por ciento de los afroamericanos que se inscribieron en la Universidad, pero no terminó dijo que dejaron la Universidad debido a la alta deuda de préstamos estudiantiles como opuesto al 43 por ciento de los estudiantes blancos que citaron la misma razón.”

Instituciones de educación superior que atienden a los estudiantes afroamericanos académicamente y culturalmente (Historical Black Colleges and Universities) también han visto una disminución de los porcentajes de licenciatura y maestrías otorgados a los estudiantes afroamericanos a pesar de que han visto un aumento de personas que matriculan.

“Despues de cuatro años maravillosos me gradué de UNR en la primavera de 2004,” dijo alumna pasada de la Universidad Tya Mathis-Coleman. “Yo hice una especialización en ciencias políticas y tuve una experiencia increíble durante mis años de licenciatura. Participé en varios clubes y organizaciones del campus y fui un oficial de ASUN electo durante dos años consecutivo. Nunca me sentí desanimado para graduarme. La facultad y el personal siempre me animó a hacer grandes cosas tanta dentro como fuera del aula. Una cosa que la Universidad puede hacer para aumentar los números afroamericanos de la graduación es continuar reclutando a un grupo diverso fuerte de estudiantes del estudiantes cada año. Al aumentar sus números de diversidad, en última instancia se graduará más estudiantes. La retención es igual de importante. Asegúrese de que los estudiantes sean apoyados y alentados mientras están en el campus. Mantente animado, trabaja duro y posee tu propio destino.”

Aunque las tasas de graduación afroamericanas son más bajas en la mayoría de los colegios y universidades, incluyendo Historical Black Colleges and Universities, los estudiantes afroamericanos que asisten a un instituto de élite se gradúan a un ritmo más alto que cualquier otra raza. Las cinco mejores universidades donde las tasas de graduación afroamericanas son más altas que cualquier otra raza incluyen Wellesley College, Bryn Mawr College, Colby College, Mount Holyoke College, Swarthmore College. Un estudio conducido en 2013 por JBHE encontró estos cinco principales que incluyen: Wellesley College, Bryn Mawr College, Colby College, Mount Holyoke College, Swarthmore College.

En la universidad, hay una organización que intenta ayudar a aumentar el número de afroamericanos que se gradúan.

Black Culture Cooperative es una organización ubicada en The Center con el objetivo de aumentar las tasas de divulgación, reclutamiento, retención y graduación de los estudiantes afroamericanos. Ofrecen espacio de estudio, asistencia para la selección de cursos, asistencia para entender la ayuda financiera, apoyo académico y asesoramiento profesional por parte de miembros del personal afroamericano. BCC también anuncia otros clubes afroamericanos, fraternidad divina 9 y hermandades y otra vida griega multicultural en la universidad. Estos incluyen el fraternidades Phi Beta Sigma, Kappa Alpha Psi, Alpha Phi Alpha capítulo alumnado, las hermandades de Delta Sigma Theta, Lambda Phi Xi Multicultural, Ambition Beauty Leadership Equality Women, Black Student Organization y Sisters on a Move.

Actualmente, BCC aloja Mes de la Historia Afroamericanos. Estos eventos incluyen “The Hip-Hop Stop”, “Blacktivism”, “Say It Loud”, “Hoops and Hood Culture” y la pantalla de “#1000BlackGirlBooks”.

