Por Por Luz Gay, Michelle Rindels, Yazmin Beltran/ The Nevada Independent

Con el inicio de la 80a. sesión legislativa estatal este pasado 4 de febrero, legisladores estarán trabajando durante 120 días en diferentes proyectos de ley que podrían fijar nuevos rumbos para los nevadenses.

Educación, revisión de antecedentes para ventas privadas de armas de fuego, vivienda accesible, o inmigración, son algunos de los temas que estarán en la mesa de trabajo durante este periodo.

El Asambleísta Demócrata Edgar Flores, quien este 6 de febrero concedió una entrevista a Cafecito con Luz y Michelle, de The Nevada Independent en Español, señaló que presentará dos propuestas de ley relacionadas con temas migratorios y que espera reciban apoyo bipartidista.

Una de esas propuestas, cuyos detalles publicaremos en una segunda entrega, se relaciona con los recursos y el papel que desempeña la policía local con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En esta primera de dos partes, Flores explica su otra iniciativa, con miras a que en todo el estado se establezca un mismo sistema para quienes están solicitando una certificación ante autoridades federales para obtener una Visa U, incluyendo a algunos trabajadores inmigrantes del 1 de octubre.

Esta es una versión de la entrevista, que ha sido ligeramente editada para brevedad y claridad.

Nevada y la Visa U

Pregunta (P) ¿Cómo se llaman las dos iniciativas de ley relacionadas con inmigración que va a presentar en esta sesión y de qué se tratan?

Respuesta (R): Actualmente hay algo que se llama Visa U, una ley federal que estipula que cuando un individuo que es indocumentado y es víctima de un crimen dentro de los Estados Unidos, y sufre de una manera física, mental o emocional, coopera con las autoridades se le da la oportunidad de solicitar la Visa U si ese crimen pertenece a uno de los que son reconocidos por el gobierno federal.

Un ejemplo de esos crímenes que califican son tráfico de humanos, robo con arma de fuego, o violencia doméstica, que típicamente son muy severos. La Visa U te da un permiso de trabajo y [un número de] Seguro Social, pero en muchas circunstancias no te permite viajar; entonces sigues obligado a estar dentro de los Estados Unidos. Es muy similar a cómo funciona DACA.

El problema que estamos viendo no solo en Nevada, sino a través de nuestro país, es que desafortunadamente cada agencia, ya sea el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas, North Las Vegas; o si hablamos de cómo hacen las cosas en Reno, cada agencia tiene un criterio diferente.

Supongamos que un individuo es víctima de violencia doméstica en Las Vegas, otro es víctima en North Las Vegas y otro en Reno. Los tres tienen que solicitar una certificación a la policía, ellos dicen “sí, en realidad esa persona fue víctima y cooperó con nosotros’. Esa certificación es el primer paso, después tienes que enviar otros documentos al gobierno federal.

El proceso de Visa U se demora entre 7 a 10 años. Ahorita estamos viendo una espera exagerada. Entonces es muy importante reconocer que el simple hecho de que la policía certifique ese documento, no significa que te lo van a otorgar.

Supongamos que las tres víctimas están en tres diferentes lugares. Es posible que a una sí la certifiquen, pero a la otra no. Y el motivo es porque hay un criterio diferente. Por ejemplo ahorita en Las Vegas Metro, vemos que si el crimen ocurrió hace más de 5 años, no lo están certificando.

En mi mundo privado como abogado he visto que en North Las Vegas no siempre quieren certificar cuando la víctima es identificada como alguien a quien en su pasado le levantaron cargos, o fue declarado culpable de un crimen completamente independiente, separado de ese tema. Luego en Reno vemos otro criterio.

Queremos crear un estándar donde todas las agencias lo van a hacer igual, y que por el solo hecho de que pasaron más de 5 años, no van a limitar a una víctima que hizo todo bien.

La otra cosa que estamos viendo es que desafortunadamente ahorita, cuando se solicita la certificación, hay circunstancias donde nos urge que nos la regresen en tiempo.

Por ejemplo: supongamos que soy alguien indocumentado. Me paran porque tenía una orden de arresto de hace años por haber ido muy rápido y nunca pagué el ticket [infracción de tránsito]. Ahora es orden de arresto, me paran y me tiene inmigración. Y supongamos que califico para una Visa U.

Cuando alguien está en el Centro de Detención bajo la custodia de inmigración, y pides que te certifiquen la Visa U, el gobierno federal tiene derecho a pedir que a esos casos los traten más rápido, y no esperen los 7 a 10 años que estamos viendo ahorita. Entonces en esas situaciones nos urge que la policía nos regrese la certificación firmada más rápido, si es que ese individuo califica. La propuesta que yo estoy proponiendo es ver la manera de que lo hagamos dentro de 15 días.

Adicionalmente, la policía es la única que está firmando las certificaciones y le está cayendo toda la responsabilidad. La manera correcta de hacer esto es que otras agencias del estado también puedan hacer la certificación.

P: ¿Qué agencias?

R: Quizás los Servicios de Protección Infantil (Child Protective Services, CPS). Ellos saben cuando hay un papá o mamá que ha abusado de un hijo, y típicamente si se abusó del niño, a veces también hubo abuso hacia la esposa o viceversa. En esa situación, CPS sabe que han cooperado, hicieron todas las cosas de la manera más correcta posible. Ahorita estamos en esa etapa, explorando qué otras agencias pueden cooperar.

P: Hubo trabajadores indocumentados en el tiroteo del 1 de octubrequienes están en proceso de solicitar su certificación para la Visa U. Ellos podrían ser afectados por esos cambios que usted menciona…

R: Cien por ciento de acuerdo. En mi mundo privado, en nuestro bufete, abrimos las puertas a casos relacionados con Visa U que vienen del primero de octubre. Los hicimos gratis, incluso trabajamos con psicólogas que igual nos hicieron el favor de no cobrar nada. Si no me equivoco, ahorita tenemos 15 casos, por eso estamos tan familiarizados con el problema de la Visa U, porque lo tratamos a diario.

P: Entonces ¿Su propuesta también abarcaría a este tipo de casos, incluyendo a los trabajadores del 1 de octubre? ¿Al solicitar su certificación se empezaron a encontrar con circunstancias como las que usted menciona?

R: Exactamente. Donde yo opino que hay conflicto — entre quienes están pidiendo la certificación, y la policía — es que dicen: ‘es que no sé qué tanto ayudaste’. Porque una cosa es que hayas cooperado con las autoridades, pero algo que hemos hecho muy claro y que el reglamento ya lo hace claro a nivel federal, es que el Congreso notificó que no era necesario que a través de la información que uno da, haya un arresto. No es necesario que hayan declarado culpable a alguien. Basta con que hayas cooperado en el sentido de haber presentado una denuncia ante la policía. Eso ya es cooperar, estás presentándote, estás dando toda la información que tienes; y si te piden algo adicionalmente y lo puedes dar, da esa información. Es lo único que el reglamento requiere. Entonces eso es lo que queremos aclarar porque pienso que hay un poco de confusión también.

P: Usted dijo que la gran mayoría de la responsabilidad está recayendo en Metro ¿Ha platicado con ellos acerca de la propuesta que usted está presentando?

R: Sí. Tuve la oportunidad de tener un diálogo con ellos, presentarles las ideas. Ahorita no tenemos nada concreto, pero por lo menos darles una idea general del problema grande que vemos. Ellos tuvieron la oportunidad de compartir, quizás una de las cosas con las que van a batallar, es si hay muchas peticiones que les estemos pidiendo que certifiquen, y que ellos estén obligados a contestar dentro de 15 días. Obviamente quieren asegurarse que eso sea algo viable que puedan hacer.

Entonces les explicamos que, en mi opinión, eso no es muy común. Típicamente no hay muchos individuos que están en el centro de detención, que los acaba de detener inmigración, y que también califican, o tienen pendiente un Visa U. Eso no es muy común, entonces les dije que no creo que vaya a ser algo que vaya a impactarlos mucho.