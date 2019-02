Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news

Por Jacob Solis / The Nevada Independent

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

ASAMBLEÍSTA BEATRICE DURAN

Demócrata quien inició su cargo como nueva legisladora. Designada para sustituir a la Asambleísta Olivia Díaz, quien renunció en diciembre para postularse a un cargo en el Ayuntamiento de Las Vegas.

Representa el Distrito 11, que incluye partes del centro y Norte de Las Vegas.

El Distrito 11 tiene mayoría Demócrata (el 55 por ciento es Demócrata, el 12 por ciento son Republicanos y el 33 por ciento son no partidistas o tuvieron otra afiliación política en las elecciones de 2018).

La Comisión del Condado Clark votó por unanimidad para designar a Durán.

Participará en los comités de Educación, Asuntos de Gobierno, y Salud y Servicios Humanos.

FAMILIA Y EDUCACIÓN:

Nacida en Cheyenne, Wyoming, Durán obtuvo su diploma GED en la Colorado High School antes de trasladarse a Las Vegas. Es madre de dos hijos y abuela de cuatro, y en su tiempo libre le gusta convivir con la familia, organizar y asistir a eventos sindicales.

CARRERA:

Durán ha trabajado en el sector de servicios de Nevada desde 1985, cuando comenzó a laborar en el Four Queens como mesera. Después de ayudar a sindicalizar su lugar de trabajo, se sumó al personal de la Unión Culinaria Local 226 en 1999. Desde hace 10 años ha trabajado como especialista de quejas y reclamos, representando a los miembros del sindicato en disputas relacionadas con el lugar de trabajo.

ACERCA DE NEVADA Y OTROS TEMAS:

¿Cuáles son sus principales prioridades legislativas para la sesión de 2019?

Desde las elecciones de 2016, los nevadenses de todos los ámbitos en todo el estado — en particular personas de color, mujeres, inmigrantes y trabajadores de cuello azul [sector obrero] — han tenido que soportar una agenda implacable y hostil bajo esta presidencia. Es por eso que los votantes, incluso quienes se abstuvieron en elecciones previas, se movilizaron como una forma de retomar su gobierno para el pueblo. Entiendo lo que está en juego, y por eso planeo procurar cambios que pongan como prioridad a las comunidades locales en mi distrito.

En primer lugar, creo que la salud debe ser tratada como un derecho — no como un privilegio o un producto. Nadie debería tener que preocuparse de poder pagar una cobertura de salud de calidad en nuestro estado.

Por otra parte, como madre y abuela, sé que nuestros hijos necesitan y merecen escuelas de gran calidad, desde el pre- kinder hasta la universidad. Podemos hacer esto reformando la fórmula de financiamiento para que los distritos escolares sean equitativos y tengan una financiación adecuada, se reduzca el número de estudiantes en los grupos a fin de proporcionar amplia atención a cada alumno, y un aumento de salario a los maestros para que podamos traer a los mejores y más brillantes para que enseñen en nuestros salones de clases.

Por último, también dedicaré una cantidad considerable de energía a la búsqueda de los derechos laborales y la justicia económica para todos los nevadenses. En un estado con este gran crecimiento económico y esta cantidad de dinero, no hay razón por la que los trabajadores peor pagados deban ganar $8.25 dólares por hora. Los costos de la renta y los servicios públicos están subiendo. Los alimentos son cada vez más y más caros. Esto es insostenible. Ya no podemos conformarnos con salarios que, en el mejor de los casos, mantienen a los nevadenses viviendo al día.

¿Cuáles programas/partes del gobierno estatal se podrían eliminar? ¿Cuáles programas /áreas necesitan más recursos en 2019?

Tenemos mucho trabajo por hacer en esta sesión para asegurarnos de que los votantes sientan que sus voces están siendo escuchadas en la legislatura. De la reforma de salud a la educación, tenemos un número sin precedentes de retos por superar este año. Después de 20 años de un liderazgo dividido, por fin tenemos un gobierno unificado que funcionará para todas y cada una de las familias de Nevada. A medida que avancemos en la sesión legislativa, buscaré maneras de maximizar los recursos que están disponibles en la actualidad y apoyar los ajustes cuando sea necesario. Una cosa es cierta: Voy a abogar por políticas que den prioridad a las comunidades de la clase trabajadora en nuestro estado, mismas que se han sentido poco representadas en el pasado.

Específicamente ¿Qué debería hacer Nevada para mejorar los servicios de salud en esta sesión? ¿Y qué hay acerca de la educación?

El sistema de salud no funciona en los Estados Unidos. En 2018, los votantes uniformemente expresaron que quieren servicios de salud asequibles y accesibles. Y aquí los votantes de Nevada eligieron candidatos en toda la boleta electoral que pedían una reforma significativa al sistema de salud.

Tenemos que resistir cualquier intento de acabar con la Ley de Cuidado de Salud Asequible, así como encontrar nuevas formas de ampliar el acceso a quienes aún carecen de cobertura. Estoy abierta a apoyar las reformas presentadas en la legislatura que ponen a las personas por encima del lucro.

El tiempo que tomaremos en reconstruir nuestro sistema de educación pública se mide en años. Hay mucho más trabajo por hacer para brindarles a nuestros hijos la educación que se merecen; que los preparará para una buena carrera y que sea totalmente financiada y responsable. Apoyo las políticas que protegen y aumentan la financiación de nuestro sistema educativo. Con tanto en juego, no hay lugar para recortes a nuestra educación.

¿Nevada debe elevar su Estándar de Energía Renovable (RPS) al 100 por ciento en 2050? Si no es así ¿Cuál debería ser norma de cumplimiento RPS del estado?

Deseo trabajar con mis colegas para asegurarnos de que Nevada sea líder en energía renovable, y estoy abierta a revisar propuestas que nos permitan llegar al 100 por ciento en las próximas décadas. Nuestro primer paso debe ser aprobar una legislación en esta sesión que cumpla con las normas establecidas por la Pregunta 6 [Iniciativa de Promoción de Energía Renovable] una medida electoral que fue apoyada abrumadoramente por los votantes de Nevada.

¿Apoya la modificación o la eliminación de los topes actuales del impuesto predial en la ley estatal?

Como nevadenses, debemos unirnos y financiar adecuadamente los servicios locales, así como luchar contra el despilfarro. Tengo muchas ganas de aprender más sobre el impuesto predial y las reformas que son necesarias a lo largo de esta próxima sesión.

¿Hay problemas particulares que la llevarían a trabajar con otros partidos? De ser así ¿Cuáles serían? Si opta por no hacerlo ¿Cuál sería la razón?

Las reformas a la salud y la educación son cuestiones que no deben ser partidistas. Creo que mis colegas Republicanos están listos para trabajar durante esta sesión y colaborar con iniciativas que mejoren la vida de los nevadenses. También me gustaría ver el apoyo bipartidista para medidas que ayuden a reducir la delincuencia y las tasas de reincidencia en nuestro estado.