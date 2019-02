Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news

Por Michelle Rindels / The Nevada Independent

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés, que aparece en la página de The Nevada Independent.

El Fiscal General de Nevada Aaron Ford se unirá a California y otros 14 estados en una demanda que cuestiona la declaración de emergencia nacional por parte del Presidente Donald Trump para acceder a más dinero para un muro fronterizo.

Los estados están tratando de bloquear la declaración, así como la construcción no autorizada del muro y el desvío de fondos apropiados por el Congreso. La semana pasada Ford había adelantado que podría unirse a la demanda.

“El Presidente Trump no puede eludir nuestra Constitución para una estrategia política”, dijo Ford en un comunicado. “El desvío de fondos propuesto por la Administración Trump desperdiciaría miles de millones de dólares dedicados a apoyar a nuestras agencias militares y de aplicación de la ley”.

La declaración de Trump la semana pasada le permite acceder a $3.5 billones de dólares del gasto militar para la construcción del muro. También tiene planes de desviar $2.5 mil millones del programa antidrogas del Pentágono y $600 millones del Tesoro, que se recolectaron a través del decomiso de activos.

Las medidas le darían a Trump aproximadamente $8 billones para el muro, contando los $1.4 billones que le fueron permitidos a través de un proyecto de ley de gastos aprobado por el Congreso.

“Dicen que las paredes no funcionan. Los muros funcionan al 100 por ciento”, dijo Trump acerca de los Demócratas que se han opuesto a un muro. “Todo es una gran mentira. Es un gran juego de estafa”.

La oficina de Ford dijo que la declaración no está justificada porque las entradas ilegales en la frontera han estado en su nivel más bajo en 20 años y es más probable que las drogas ilegales lleguen a través de los puertos oficiales de entrada.

Los estados también alegan que la acción de Trump excede el poder de la oficina ejecutiva.

Ford dijo que los fondos que se desviarían para el muro apoyan la construcción militar, incluyendo viviendas en bases militares de Nevada, y agregó que desviar el dinero podría obstaculizar la capacidad de las agencias policiales de Nevada para combatir el narcotráfico.

Junto con Ford, los abogados generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Virginia forman parte de la demanda.