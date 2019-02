Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news

Por Michelle Rindels & Luz Gray / The Nevada Independent

Unas 50 personas viajaron desde Las Vegas hasta Carson City para instar a los legisladores a que promulguen leyes que incluyan días de enfermedad pagados para los trabajadores.

Miembros de la organización Time to Care Nevada, un proyecto compuesto por una coalición de varios grupos progresistas, pasaron gran parte de este lunes cargando globos con el mensaje “Get Well Soon” [“Que te mejores pronto”] por todo el edificio legislativo en Carson City.

En 2017, el Gobernador Republicano Brian Sandoval vetó un proyecto de ley que habría exigido que las empresas con 25 empleados o más otorgaran licencias por enfermedad pagadas a los empleados de tiempo completo.

Sandoval dijo que los mandatos impuestos por la legislación podrían perjudicar a las empresas, particularmente a las pequeñas, y que la decisión de dar beneficios a los empleados debe ser tomada por dueños de negocios que deben responder a las demandas de un mercado laboral competitivo.

Pero Surilma Méndez, de 24 años, madre de familia quien viajó desde Las Vegas en autobús hasta Carson City como parte de la comitiva de Time to Care, no coincidió con esa postura.

Cargando a uno de sus dos hijos y acompañada por su esposo Juan, Méndez, quien trabaja como coordinadora de alcance comunitario para el grupo progresista Make the Road Nevada, dijo a The Nevada Independent en Español que se encontraba en la capital del Estado de Plata para pedir a los legisladores que en esta sesión pasaran una ley a favor de días de enfermedad pagados.

Méndez además llevaba en la mano uno de los coloridos globos metálicos que los miembros de la comitiva repartieron entre los políticos para resaltar aún más el propósito de su petición en pro de las familias trabajadoras de Nevada.

“Yo no debería tener que escoger entre mi cheque y mi dinero, o mi salud o la de mis hijos. Sabemos que cuando no vamos a trabajar nomás por tres días, puede ser como todo el mes de despensa perdido”, dijo Méndez, “No nos tenemos que poner en esa posición de sacrificar la salud de nuestros hijos nomás por el dinero”.

La madre de familia señaló que cuando los trabajadores o sus hijos se enferman enfrentan una posición difícil porque si bien tienen que cuidar su salud, faltar al trabajo se traduce en recibir menos dinero en su cheque, lo que no es suficiente para pagar sus cuentas.

Méndez agregó que si bien hace dos años una petición similar no fue aprobada como ley, el llamado de los trabajadores sigue vigente.

“Vamos a seguir luchando y no vamos a parar”, dijo Méndez. “Es bien importante como madre, y también para todas las familias en general”.