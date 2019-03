SHARE ON:

Por Olivia Ali y Madeline Purdue

Traducido por Andrew Mendez

Al principio de este mes la Universidad de Nevada, Reno cerró la aplicación de becas el viernes 1 de febrero, y va a determinar cuales estudiantes van a recibir becas por el año escolar 2019-2020. Las becas van a ser repartidas a los estudiantes de pregrado, posgrado y medicina basado en los factores de necesidad, mérito y por sus propios colegios. La universidad uso a un modelo para determinar becas galardonadas a los estudiantes de pregrado. Durante el año escolar de 2017-2018 la universidad galardonó $25 millones en becas.

Como las becas son determinadas

Becas galardonadas de parte de la universidad son basadas en varios criterios. El proceso de galardonar becas son diferentes para estudiantes de primer grado, pregrado y posgrado.

“En MyNevada esta la página de formas suplementarias, y la forma de las becas para estudiantes de pregrado y posgrado están disponibles a estudiantes desde el primer de octubre hasta el primero de febrero”, dijo el director de ayudas financieras y becas Tim Wolfe. “ Estudiantes empiezan la aplicación haciendo respuestas a preguntas y esas respuestas son grabadas en la base de data de becas que después son compartidas con los colegios representadas en la universidad. De ahí las becas son determinadas con los fondos de cada colegio”.

Todos los estudiantes de primer año son considerados por becas si sus calificaciones de exámenes nacionales, expediente y la aplicación para entrar en la Universidad son enviadas antes del primero de febrero.

Según la vicepresidente de servicios de inscripción Melisa Choroszy estudiantes de primer año que son receptores de becas es determinado por el Freshman Scholarship Matrix. Los fondos de estas becas es departe de fondos dedicadas por becas generales y son objetivamente galardonadas si estudiantes satisfacen los criterios.

El matriz de becas para estudiantes de primer año (Freshman Scholarship Matrix) calcula un índice académico para cada estudiante determinando individualmente de cada estudiante por sus mejores calificaciones de exámenes nacionales y su promedio de calificaciones. El ACT y SAT son considerados para los exámenes nacionales. La matriz es usada para determinar si estudiantes son elegibles para la beca presidencial, Nevada Scholars y Pack Pride Level becas. Las becas pueden dar $8,000, $2,500 y $1,000 para ayudar a estudiantes pagar la matrícula.

Después de los dos primeros años de estudio, estudiantes son galardonados sus becas detrás del colegio donde están estudiando.

Según Choroszy fondos de las becas generales que no son usados son galardonados a estudiantes que sus colegios tal vez no tienen los fondos para dar becas. Choroszy agredo el departamento de ayudas financieras y becas trata de dar dinero a estudiantes que no han recibido becas su primer año.

“Estos estudiantes son una prioridad si sus colegios no tienen fondos ”, dijo Choroszy.

De acuerdo con los datos obtenidos por la universidad, en el año escolar 2017-2018 la universidad galardonó $25 millones en becas.

Becas determinadas por raza y etnicidad

Los datos obtenidos de parte de él Nevada Sagebrush muestra como las becas son determinadas para cada raza y etnicidad representadas entre la Universidad.

Las razas más reconocidas de el campus son anglosajones e hispanos. Estudiantes que se identifican como anglosajones compone 57.4 por ciento de la comunidad estudiantil y reciben 48.93 por ciento de todas las becas, mientras 19.4 por ciento de la comunidad estudiantil se identifican como hispanos y son galardonados solamente 13.2 por ciento de becas.

Estudiantes que son nativos de Alaska y de otras etnicidades que no son reconocidas son proporcionalmente representadas en población y en becas galardonadas en la universidad. Nativos de Alaska reciben .53 por ciento de becas y representan .6 por ciento de la población estudiantil. Los estudiantes de etnicidades que no son reconocidas componen el 2 por ciento de la población estudiantil y son galardonados el 1.82 por ciento de becas.

Estudiantes que identifican como afroamericanos componen en 3.2 por ciento de la población estudiantil y son galardonados el 9.35 por ciento de becas. Estudiantes de otros países son galardonados el 7.98 por ciento de becas y son el 2.9 por ciento del cuerpo estudiantil. Según Choroszy estas discrepancías están basados en becas deportivas.

La universidad ofrece diferentes programas y organizaciones que son dedicados a ayudar la población estudiantil que que tienen poco representación. Programas como TRiO y First in the Pack.

Según TRiO, TRiO da ayuda a estudiantes que son de primera generación o que vienen de familias debajo recursos. Les ayudan a estudiantes “superar obstáculos sociales, culturales, académicos y representación financiera para avanzar en la universidad ”. EL programa recibe apoyo financiero del gobierno federal y son galardonados $327,916 al año y ayudan a 175 estudiantes al año.

First in the Pack trabaja a aumentar tasas de estudiantes de primera generación. Dan apoyo detrás de apoyo financiera, becas y apoyo de mentor.

Becas galardonadas de cada colegio

Estudiantes de posgrado y estudiantes que han terminado dos años de estudio empiezan a solicitar becas de parte de sus colegios, y el proceso de otorgar becas es determinada por cuanto un colegio recibe en donaciones.

El Collegio de Negocios y el Colegio de Artes Liberales son los colegios mas grandes en la universidad y representan al 35 por ciento de todo el cuerpo estudiantil y dan $3 millones de becas a estudiantes por cada colegio.

El Colegio de Estudiantes de Posgrado galardonó $2.8 millones de becas. La universidad tiene 320 estudiantes de posgrado y el Colegio de Enfermería Orvis, que es del tamaño, galardonó $1.2 millones a sus 378 estudiantes.

El Colegio de Ingenieros galardonó $3.07 millones en becas a 2,984 estudiantes. El Colegio de Sciences Naturales tiene 2,941 estudiantes y galardonó $2.4 millones. Mientras el Colegio de Ciencias de la Salud Comunitaria representa 2,730 estudiantes y galardonó $2.5 millones en becas.

El Colegio de Educación y el Colegio de Agricultura, Biotecnología y Recursos Naturales (CABNR por sus siglas en inglés) representa 1,658 y 1,498 estudiantes. El Colegio de Educación galardonó casi $1.7 millones y CABNR galardonó $1.6 millones en becas.

El Colegio de División de Ciencias de la Salud galardonó $194,530 a 582 estudiantes y El Colegio de Periodismo Reynolds galardonó $473,337 a 526 estudiantes.

Becas por el año escolar 2019-2020 van a ser repartidas 10 días antes de que cada semestre escolar empieza. Los estudiantes también pueden recibir becas detrás de organizaciones afuera de la universidad y del gobierno federal detras de el Free Application for Federal Student Aid. Residentes del estado de Nevada pueden recibir el Millennium Scholarship si cumplen con los requisitos.



