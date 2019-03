La comunidad transgénero en la Universidad de Nevada, Reno, son menospreciados y pasando por experiencias de ‘deadneaming’ como las personas que fueron antes de tomar la decisión de hacer su transición.

Según Healthline, deadnaming es la forma de referirse a una persona trans por sus nombres que fue dado en su día de nacimiento envés de llamarle por sus nombres preferidos. Adicionalmente Healthline dice que la práctica de deadnaming es una forma de invalidar a una persona trans.

“Yo me identifico como no binario”, dijo estudiante de primer año Taz Harler. “En pocas ocasiones mis profesores me preguntan de mis pronombres, pero los trabajadores de la vivienda estan bien atentas a reconocer los pronombres que estoy usando en el momento. Yo me frustro porque no toma mucho esfuerzo para preguntarle a alguien cuales son sus pronombres. Pienso que en el WolfCard deberían dar la opción para poner pronombres en la tarjeta. Abecés personas no son como se aparecen‑ aun si tengo maquillaje puesto o tengo pechos, yo puedo expresarme de una manera masculina y prefiero pronombres masculinos o neutros”.

Trangénero es la frase que se usa para referirse a una persona que no se identifica con el sexo que fue asignado en su día de nacimiento. Y el término cisgénerose refiere a una persona que sí se identifica con el sexo que fue asignado en su día de nacimiento. De acuerdo con Dra. Esther L. Meerwjk y Dr. Jae M. Sevelius en el articulo publicado en la Librería Nacional de la Insutucion Medica de la Salud de los Estados Unidos, en 2016 aproximadamente un millón de adultos en los EE. UU se identifican como trangénero.

“Yo me identifico como un hombre trans”, dijo estudiante de primer año Logan Kisner a través de un correo electrónico mandado a El Nevada Sagebrush. “En la época principal de mi transición experimenté muchas personas me clasificador con el generó equivocado, y ahora estoy experimentando deadnaming. El sistema de poner tu nombre preferido en la lista de asistencia y en la identificación de la universidad es fácil de manejar, a pecar de que hay avances en el sistema todavía hay muchos problemas. Solo para hablar de mis experiencias, yo e tenido muchos problemas con el departamento de servicios de alojamiento y alimentación y con el gimnasio. Cualquier correo electrónico que recibo de un departamento siempre lleva mi nombre legal y eso pasa en situaciones que no es necesario para poner mi nombre legal, y esto es algo que de nota en la comunidad trans y también en la comunidad cisgénero. En el gimnasio, debido a que el sitio web se ejecuta en un tipo de formato de “compra”, la primera vez que ingresé al gimnasio me llamaron por mi nombre legal porque la computadora le dio al personal mi nombre incorrecto. Recientemente, también pasé por el proceso de entrevistas para aplicar a ser un Asistente Residente en el campus, y debido a que el sitio web no tenía ninguna opción para dar su nombre preferido, me nombraron incorrectamente una multitud de veces en la entrevistas de cara a cara y frente a todo el grupo de entrevistas del carrusel. Más recientemente, yo y varios otros estudiantes trans y [no binarios] recibimos un correo electrónico de profesores de Psicología Social, en el que ambos nombraron a la persona que recibió el correo electrónico e identificaron al individuo como específicamente mujer “.

Cada ves que ha pasado estos incidentes Kisner se ha sentido humillado.

“Cada uno de estos incidentes fue profundamente deshumanizante y humillante en cada experiencia”, dijo Kisner. “Las interacciones uno a uno en las que recibo un nombre muerto son sus propios tipos específicos de desmoralización, pero son intrínsecamente” mejores “que las situaciones grupales porque no estoy posiblemente expuesto a extraños. Es una decisión individual si quieren o no revelar su transness a otra persona, y en situaciones como mi grupo de carrusel de RA, me identificaron con el nombre equivocado frente a docenas de personas, muchas de las cuales no conocía. Para poder tener una oportunidad para este trabajo, tuve que someterme a experiencias humillantes y alienantes. Sé que vivo rodeado de chicos cis de fraternidad y de hermandades de mujeres, que en todas las clases estoy rodeado de una mezcla de personas cis bien intencionadas y lo que podrían ser transfobios violentos. Cuando la universidad escoge y elige cuándo honrar el nombre elegido por un estudiante, sé que me ponen en riesgo en todo momento “.

Según La Asociación Americana de Psiquiatría (APA por sus siglas en inglés) la comunidad trans sufre disforia de género. APA describe disforia de género como un conflicto entre en sexo asignado y el sexo o género preferido. Los que sufren esta disforia tienen síntomas de negatividad y están sufren por más enfermedades mentales que en asociación interfiere con los estudios y trabajo. Para ayudar con los síntomas, los que sufren está disforia, pueden ir a terapia, tomar hormonas designadas para el sexo que se identifican o pueden hacerse cirugía de resignación de genero.

“No soy binario y uso los pronombres usted / ustedes”, dijo el estudiante de primer año Ozzy Hayes en un correo electrónico al Nevada Sagebrush. “Los estudiantes / profesores me malinterpretan constantemente y la universidad y las organizaciones universitarias me han llamado sistemáticamente como muerto. Me asignaron un varón al nacer, y con frecuencia recibo correos electrónicos de fraternidades y otras organizaciones que usan mi nombre muerto y me malinterpretan como hombre. Hasta cierto punto, estoy acostumbrado a ello, debido a lo constante y constantemente que sucede. Ser malinterpretado es tanto la norma que cuando mi RA se refirió a mí por mis pronombres correctos en una conversación normal sin incitación, mi corazón saltó y me sentí genial por el resto de la noche. Es lógico suponer que me hace sentir incómodo con los demás, y lo hace, pero el mayor impacto que tiene en mí es que me siento incómodo conmigo mismo. El constante malentendido por parte de la gente y el entorno que me rodea me hace cuestionarme a mí mismo y a mi identidad, me hace volver a meterme en la caja “masculina” de la que pasé gran parte de mi vida liberándome, y me deja revolcarme en la disforia y la autoestima. aversión”.

Hayes dice que la universidad debería dar más apoyo para la gente que son trans y usan pronombres que no conformen con un género.

“El paso más fácil y accesible para mejorar la comodidad de los estudiantes trans / género no conformes sería normalizarse presentándose con los pronombres propios y preguntarle a los demás qué pronombres usan en ese espacio”, dijo Hayes. “La universidad ya está tomando primer paso, pero preguntar a los demás qué pronombres usan en ese espacio permite que una persona trans / género no conforme se exponga a sí misma en un espacio en el que no se sienta cómodo y asegura que los instructores, profesores y compañeros de clase sepan cómo dirigirse a alguien de una manera asegurando su comodidad. Uno de mis profesores en mis dos semestres en la escuela hasta ahora se ha molestado en dar el segundo paso, pidiéndole a todos al comienzo del curso que escriban en una tarjeta su nombre y pronombres preferidos para que sepa cómo dirigirse a nosotros correctamente. Somos algunas de las personas más marginadas y marginadas de los Estados Unidos y del mundo. Hemos existido por siglos, y no seremos intimidados para permanecer en silencio. Hemos sido una voz fuerte durante décadas, pero para que logremos la igualdad y la liberación, necesitamos aliados cisgéneros para amplificar nuestras voces que han estado clamando durante tanto tiempo. No somos una tendencia y no somos un peligro. Somos una comunidad que lucha por sobrevivir y luchando por nuestras vidas. Necesitamos su ayuda, no su patrocinio y su silencio “.

Debido a la violencia en 2018, 26 personas trans fueron asesinados en los Estados Unidos. La campaña de derechos humanos dice que violencia fatal debido a la des-proporcionadamente afecta a mujeres de color y que la expresión de los dos géneros les pone más a riesgo de no tener empleo, alojamiento, salud médica y mucho más.

“Creo que las culturas responden a esa transformación de manera desigual”, dijo la Dra. Jen Hill, directora de Gender Race Identity. “Todos debemos ser defensores de nuestros amigos, vecinos y universidades. No debería estar en la persona para corregirlos siempre. Los estudiantes que quieran aprender sobre estos temas deben tomar clases GRI. Creo que las personas, más generalmente en el campus, la falta de apoyo proviene de la ignorancia, que proviene de ese retraso cultural. Parte de esto también es que la universidad es el momento del descubrimiento y eso hace que las personas se aferren más a las personas que solían ser. Esté abierto a la comunidad transgénero, esté abierto a personas que difieran de su propia experiencia. Puede ser agotador para personas en posiciones minorizadas. La creciente visibilidad en la comunidad trans de que la comunidad trans siempre ha sido parte de la experiencia humana, y que es una buena señal de que más personas están dispuestas a expresarse. La universidad tiene nombre preferido y pronombres preferidos. Yo diría que hay un retraso en ese sistema. Si a las personas se les asigna un nombre muerto y se las identifica erróneamente, deben ir a Admisiones y registros y asegurarse de que se registren correctamente. “Si les sucede a ellos individualmente, de manera persistente como una forma de agresión, deben buscar Título IX y Servicios Estudiantiles para obtener apoyo”.

Estudiantes tienen la opción de tomar clases de historia y la cultura de la comunidad LGBT. El departamento de GRI da la opción de seguir la clase dedicado a las diferentes expresiones de identidad y aprenden sobre el género, rasa, sexualidad e identidad. La Dra. Emily Hobson enseña historia 115, la historia de sexualidad en los EE.UU y también enseña el curso de historia 493 la historia de la teoría queer.

Adicionalmente la campaña de derechos humanos describió que solo 25 por ciento de la juventud trans tienen familias que les apoyan, 26 por ciento se sienten seguro en la escuela y 77 por ciento expresaron síntomas de depresión. La comunidad trans a tenido alta tasas de suicido y la academia de pediatría americana reportó 14 por ciento de Juventus trans ha intentado suicidio.

La universidad ofrece recursos para estudiantes trans.

La alianza de estudiantes queer se dedica a dar apoyo a estudiantes LGBT en la universidad y también en el área del Norte del estado de Nevada. La asociación fue fundida en 1985.

“He tenido algunos problemas al sentirme cómodo como transgénero en medio de mis aulas”, dijo Skylar Tomchek, historiador de la Unión de Estudiantes Queer, en un correo electrónico a Nevada Sagebrush. “Específicamente en mi clase de Escritura Creativa, donde escribí una historia sobre una persona cuyo género no revelé, y muchos de mis compañeros asumieron que era una niña debido a mi aspecto. Un compañero en realidad me señaló y dijo que pensaba que era una niña porque yo era una niña para él. Ni siquiera fue ese momento lo que me atrajo, hasta este día es porque nunca hizo un esfuerzo para señalar sus propias fallas al hacer eso. No para hacer un trato mayor al respecto y verter sal en la herida, sino para que tenga la tranquilidad de que aprendió a no hacer eso. Hay personal y estudiantes homófobos y transfóbicos en todo este campus. Algo que podría ayudar a aliviar el temor que los estudiantes queer enfrentan constantemente sería educarlos. Además, educándolos de una manera que obviamente no han sido antes. Sin religión ni política, ser un ser humano decente no necesita ninguna de esas cosas “.

Servicios de asesoramiento también tiene orientadores que se especializan en la comunidad LGBT y ofrecen apoyo para estos estudiantes.

“Como hombre transgénero, puedo decir que la universidad debería hacer más con sus estudiantes trans y evitar cosas como los nombres muertos, poner el género equivocado en las cosas, proporcionar más terapeutas y médicos transgénero, o al menos terapeutas y médicos que sean verdaderamente familiares y bienvenida a los estudiantes trans “, dijo Tomchek. “No hay un solo terapeuta transgénero en el Centro de Consejería y los únicos trans alumnos de terapeuta que realmente son referidos por género son personas cisgénero”.

El Centro: Cada Estudiante. Cada Historia pone el programa Pride Collaborrative para ayudar la comunidad estudiantil LGBT con actividades entre la comunidad, dar servicios de apoyo y ayuda política. Pride Collaborrative tiene varios eventos en el año escolar, específicamente, Semana de Alianza. La Semana de Alianza es durante la semana del 26 de septiembre a 30 de septiembre y es dedicada a identificar, apoyar y celebrar aliados de la comunidad LGBT contra la homofobia.

El coordinador de programas para The Center, Ricardo Salazar siente que la universidad se da la imagen que es una casa para todo tipo de estudiante y facultad y es importante a aceptar la diversidad. Salazar siente que un estudiante no puede tener éxito si se sienten incómodos en el campus y en la comunidad. Él ha dedicado su tiempo a defender la creación de lugares de apoyo y seguridad en el campus, especialmente para los estudiantes que son trans.

“Es importante reconocer la identidad de un trans, reconocer que pueden cambiar su nombre a nivel universitario para que se refleje en My Nevada y en Canvas”, dijo Salazar. “Queremos que estén cómodos y seguros de que obtendremos su nombre. Es necesario que exista un mecanismo para ayudar a la autoidentidad de las personas que desean ser identidades, de modo que podamos llegar a ellos y brindarles recursos, becas y más. Si no sabemos quiénes son estos estudiantes, no hay manera de que podamos hacerlo. Tenemos que ser muy conscientes … en cualquier momento puede ser muy peligroso para un estudiante trans en el campus “.

Patrocinado por el Centro y la Fuerza de Tareas LGBT, el Mezclador de Estudiantes / Facultad LGBTQ + se llevará a cabo el jueves 28 de marzo en el Museo de Arte John and Geraldine Lilley en el Edificio de Artes de la Universidad. El mezclador es un evento social que tiene como objetivo reunir a estudiantes y profesores LGBT que se realizan una vez por semestre. El objetivo del mezclador es aumentar la visibilidad de la comunidad LGBT en la universidad.

“… Por razones profesionales como personales, mi compromiso con la diversidad y la inclusión no es solo un principio filosófico abstracto, sino también una parte muy significativa de mi trabajo diario como miembro de la facultad en UNR”, dijo la profesor de inglés, Katie Miller. “Siempre salgo el primer día de clase mencionando a mi esposa para que mis estudiantes queer sepan que soy un recurso y un aliado. Creo que es importante tener ese tipo de visibilidad en el campus. A medida que avanza el semestre, aprecio los eventos como este como una forma de comunicarse con mis estudiantes queer. Los eventos como el mezclador de profesores LGBTQ + son una oportunidad para que yo pueda participar socialmente con estudiantes fuera del aula de maneras únicas. Puedo aprender más sobre sus vidas y compartir un poco sobre mi propia vida. Es una oportunidad para la mentoría. Además, un miembro del Grupo de trabajo LGBTQ +, parte de mi trabajo es ser un defensor de los estudiantes LGBTQ +, y estos eventos informales son una oportunidad para conocer las experiencias de los estudiantes y desarrollar una mejor comprensión de lo que podemos hacer para hacer nuestro campus es un lugar más acogedor e inclusivo para los miembros de la comunidad LGBTQ + “.

El centro de escritura y expresión oral va a poner un evento cada otro miércoles en marzo y abril llamado ‘Writing the Self: The Queer Experience’ para reflexionar en las experiencias que la comunidad LGBT tienen en el campus. Temas como la experiencia queer en la sociedad heterosexual, aliados, el espectro de queer, y muchos más van a estar entre las conversaciones.

Estudiantes que deciden venirse a la universidad y que se identifican como LGBT+ van a tener la opción de vivir en el dormitorio Living Learing Community (LLC por sus siglas en inglés) debajo de el programa de género, sexualidad e identidad. El LLC tiene la meta de enseñar los que viven en el LLC sobre las identidades LGBT y la historia de esta comunidad. El departamento de alojamiento también da a estudiantes la opción de vivir conforme de su expresión de género.

Mande sus comentarios a Andrew Méndez: andrewmendez@sagebrush.unr.edu o sígalo en Twitter @NevadaSagebrush