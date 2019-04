Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news

Clientes juegan baccarat en el hotel y casino Lucky Dragon el miércoles 8 de marzo de 2017. La propiedad de 203 habitaciones, de temática asiática, se inauguró en noviembre de ese mismo año. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

Por Riley Snyder

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

A negocios en Nevada, como tiendas o cines, se les podría requerir que paguen un seguro de desempleo por cada terminal de autoservicio o quiosco que utilicen sus clientes bajo una iniciativa de ley de la Asambleísta Demócrata Susie Martínez.

Presentada el viernes de la semana pasada, la AB394 es breve y concisa; requiere que todos los negocios de Nevada que tengan terminales de autoservicio, quioscos o dispositivos similares que sean propiedad de un empleador, contribuyan con el Fondo de Compensación de Desempleo del estado por cada dispositivo de este tipo que sea de su propiedad, y en una cantidad igual a la contribución promedio que pague la empresa por sus otros empleados.

Los fondos pagados irían a una cuenta del presupuesto que administra el programa de compensación por desempleo.

Martinez, una nueva legisladora quien trabaja en el Hotel y Casino Flamingo y es delegada sindical de Teamsters Local 986, dijo en una entrevista que ella impulsó la iniciativa con base en sus propias experiencias al ver que la industria hotelera empezaba a sustituir con quioscos al personal de recepción.

“He visto que eso ocurre; que está sucediendo en este momento“, dijo. “Tuvimos tantos empleados, y cada vez esa máquina nos sigue quitando nuestro trabajo. Es como si nuestros trabajos nos los estuvieran quitando las máquinas”.

La medida podría provocar una discusión más a fondo en cuanto a cómo una mayor automatización afectaría la fuerza laboral de Nevada, que en su gran mayoría está dominada por puestos de trabajo en la industria de servicios y podría sufrir con los avances tecnológicos. McDonald’s, por ejemplo, anunció el año pasado que invertiría hasta $53 millones de dólares para mejorar sus restaurantes, incluyendo la instalación de quioscos de autoservicio.

Bryan Wachter, un cabildero para la Asociación de Tiendas al Menudeo de Nevada, señaló en entrevista que le preocupaba seriamente la política e implementación de dicha iniciativa de ley — que calificó de “casi un salario mínimo para robots” — y que esto tendría un efecto desigual para empresas con mucha facturación o volumen de ventas debido a cómo funciona la fórmula de compensación de desempleo en el estado.

“El valor de ese quiosco tendrá una tasa muy diferente para una franquicia local que tal vez tiene mucha facturación comparado con una compañía con antigüedad que no tiene que ese mismo volumen de facturación”, dijo. “La inconsistencia también va a generar una gran preocupación”.

No está claro si políticas similares se han presentado o se han implementado en otros estados de la unión americana.

“Cuando leí la iniciativa de ley después de que se presentó, fue la primera vez que habíamos visto algo parecido en nuestra experiencia, por lo que sin duda estamos trabajando para aprender más acerca de esto”, dijo Wachter. “Pero desde luego que de alguna manera nos tomó por sorpresa”.

Martínez señaló que aún no ha conversado con quienes se oponen a la iniciativa de ley, pero dijo que está abierta a la posibilidad de cambiar la cantidad que las empresas tendrían que pagar al fondo de seguro de desempleo y que está dispuesta a negociar acerca de la propuesta.

“Estamos listos para trabajar con todo mundo y ver qué piensan, porque al final del día, queremos que todos estén contentos”, dijo.