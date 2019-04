Editor’s Note: This story was originally published in The Nevada Independent. The Nevada Sagebrush has partnered with The Nevada Independent to bring our readers more Nevada news

Un foro comunitario en Las Vegas acerca de inmigración. Lunes 13 de marzo del 2017. (Foto: Jeff Scheid/ The Nevada Independent).

Por Michelle Rindels

Esta nota fue traducida al español y editada para mayor claridad a partir de una versión en inglés que aparece en The Nevada Independent.

Un grupo de legisladores quiere que las agencias policiales locales les informen acerca de la frecuencia con la que están entregando personas a las autoridades migratorias, y qué tan graves son los cargos contra esos inmigrantes.

La Asambleísta Demócrata Selena Torres y otros diez Demócratas de la Asamblea se sumaron a la iniciativa AB376, que solicita que para el 1 de octubre de cada año la policía entregue reportes. Esos documentos deben detallar cuántos inmigrantes indocumentados fueron transferidos a la custodia de una agencia federal luego de haber estado detenidos por la policía local ese año, por qué se llevó a cabo dicho traslado, y por cuáles crímenes fueron arrestadas inicialmente esas personas.

“Hay una falta de fe en nuestro sistema policial, como resultado del MOU [Memorandum of Understanding] entre ICE [Servicio de Inmigración y Aduanas] y nuestra policía local. Entonces ¿Cómo podemos reforzar esa confianza?” dijo. “Creo que basta con que haya transparencia en esa información para que el público tenga esta información accesible en todo momento, eso ayuda a que el público tenga fe y confianza en nuestro sistema de impartición de justicia”.

La iniciativa de ley especifica que la información se va a utilizar para la investigación, con fines estadísticos y que no debe contener datos que identifiquen a las personas.

“No creo que sería justo para nuestros vecinos saber cuáles son las personas indocumentadas que están en su comunidad”, dijo Torres. “No queremos crear una lista negra de los miembros indocumentados de la comunidad que pueden haber sido detenidos”.

La medida surge en medio de críticas acerca de que el Departamento de la Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) en colaboración con ICE, a través de un convenio llamado 287(g) está dando lugar a la deportación de personas que fueron detenidas por asuntos menores como multas de tránsito sin pagar. El Alguacil Joe Lombardo ha dicho que no quiere que eso ocurra.

Pero el incumplimiento de LVMPD en entregar registros acerca de sus transferencias de reos a ICE ha hecho que hasta ahora sea imposible determinar si Metro se está apegando a dicha política. LVMPD negó una solicitud de registro con fecha de agosto de 2018 por parte de The Nevada Independent para obtener un informe de arrestos y una lista de personas a quienes Metro detuvo para las autoridades de inmigración, por ejemplo.

“En cumplimiento de su solicitud, me comuniqué con funcionarios del Servicio de Inmigración y Aduanas para informarles acerca de los documentos específicos que se iban a entregar”, escribió a The Nevada Independent la abogada general de LVMPD, Liesl Freedman. “Durante esa conversación, se me informó que los documentos que estábamos preparando son confidenciales de conformidad con [la regulación federal] 8 CFR 236.6”.

Torres dijo que ha podido encontrar cuántas personas fueron detenidas por ICE, pero no por cuáles delitos se les acusó. Señaló que si LVMPD no está deteniendo personas para ICE cuando sólo han cometido delitos menores, la información ayudará a crear confianza.

Los legisladores podrían pasar a la próxima sesión para limitar la cooperación de las autoridades policiacas locales con ICE si es necesario, según los datos, dijo Torres.