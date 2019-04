SHARE ON:

Miembros de la Finca de South Central son presentes en la marcha para amnistía en el céntrico de Los Ángeles, California el primero de mayo de 2006. Según Eloísa Gordon hay que ser inclusivo en la universidad.

Por Hailey Fleming y Andrew Mendez



La universidad de Nevada, Reno, ha contratado a Eloísa Gordon como la Oficial Universitario de Diversidad e Inclusión y toma su posición el Junio . Gordon tiene el objetivo de incluir a muchos grupos que representan a la comunidad latina y a otras minorías en conversaciones de activismo y en apoyar unos a otros.



Aunque el activismo ha sido algo presente en la universidad, el día de César Chávez era el 31 de marzo y el día permite a la sociedad recordar y honrar a uno de los mayores activistas de los Estados Unidos. La universidad se unió con la ciudad de Reno y Plaza Maya para poner el evento del Dia de Servico de César Chávez.



El día fue dedicado para honrar los éxitos de Chávez con música, actividades educativas y juegos.



“Recientemente, celebramos el Día de César Chávez, y de él y Dolores Huertas aprendimos la importancia y poder que tiene un grupo que son organizados y luchando por la justicia”, dijo Gordon en un correo electrónico al Nevada Sagebrush. “ Eso es el significado de la frase, Sí, se puede: que no puede ser un conflicto que sólo se pase a una persona. Y eso es que aprendimos de los movimientos sociales basados en raza, género, clase social, naciones indígenas, LGBT, estado de discapacidad y muchos más”.



César Chávez fue un guerrero moderno que luchó por los derechos y el trato justo de los granjeros de todo los Estados Unidos. Dirigió protestas no violentas a lo largo de los gustos de Martin Luther King Jr. Se esforzó por la igualdad de derechos y el trato justo entre los agricultores. Chávez trabajó junto a otros activistas que también creían en la igualdad de derechos.



Organizaciones como el Latino Student Advisory Board (LSAB por sus siglas en inglés) , UndocuAlly, Spanish Club, el Centro de Investigacion Latino (LRC por sus siglas en inglés), y The Center: Every Student. Every Story han tratado de incluir a la comunidad latina proyectos y eventos culturales.



Hace un año y medio atrás miembros de LSAB luchó para que una posición entre el departamento de Oportunidad Igual y Título XI (EOTIX por sus siglas en inglés) para tener a alguien que trabaja con los estudiantes que son indocumentados y son dependientes de DACA.

Desde mayo de 2018 Jahahi Mazariego empezó a trabajar en EOTIX como una na coordinadora de servicios sociales. Mazariego fue parte de LSAB cuando era estudiante en la universidad y también luchó para tener el grupo de UndocuAlly presente en la universidad.



Mazariego explicó que a través de su historia con tener un familiar deportado sintió la necesidad de empezar un grupo para ayudar y unir los estudiantes que son indocumentados.



UndocuAlly en una iniciativa en la universidad dedicada a ayudar a trabajadores de la universidad a promover una comunidad cordial para la comunidad estudiantil que son indocumentados.



“Consiguientemente, necesitamos reconocer y actuar en las experiencias que nos trajo juntos”, dijo Gordon.“Dicho esto, hay ciertas necesitadas que cada grupo debería abordar. Para la comunidad Latinx, parte del desafío es que hay más de 20 identidades nacionales (mexicano, hondureño, colombiano, puertorriqueño, cubano y más) y entre los EE.UU hay muchos grupos. Sin embargo, sabemos en UNR hay un problema que requiere apoyo, siendo el apoyo para los estudiantes que dependen de DACA, también siendo para estudiantes de diferentes orígenes naciones que se sienten incómodo en la universidad. Cuando empiezo mi trabajo en el verano, yo quiero involucrarme con muchas organizaciones y aprenderé de ellos cuáles son sus preocupaciones inmediatas ”.



A pesar de que la universidad ha tomado pasos para ayudar a la comunidad estudiantil que se identifican como Latinx, hay esfuerzos entre la comunidad de Reno.



Tu Casa Latina es una organización dedicada a ayudar a inmigrantes, mujeres, hombres y niños que han sido víctimas de abuso y violencia doméstica en el norte del estado de Nevada.



La fundadora de Tu Casa Latina Xiomara Rodríguez, ha sido una activista para la comunidad latina y especialmente la comunidad indocumentada. En fundar a Tu Casa Latina ha dado cursos a la comunidad sobre los problemas que ha afectado a la comunidad latina.



“La fundadora Xiomara Rodríguez ha sido una activista entre la comunidad por muchos años”, dijo Tu Casa Latina en un correo electrónico al Nevada Sagebrush. “ Xiomara ha participado en varios eventos donde ella defiende los derechos para la comunidad indocumentada. Creemos que el activismo es crucial para cambios positivos y estamos honrados en seguir en sus pasos. Los cambios no pasan en día y siempre va a ser una batalla especialmente al respeto a la inmigración”.

