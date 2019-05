Rendering via Chartwell Higher Education

Students order food from the counter at the future Panera Bread location. Panera Bread and Habit Burger will begin construction on campus during summer 2019. The rendering is a preliminary sketch of the building and is not official.

Por Taylor Johnson

Traducido por Andrew Mendez



La universidad de Nevada, Reno departamento de Servicios de Comida y Cenas planean a renovar el Downunder Cafe y instalar dos nuevas instalaciones de comida rápida al campus — Habit Burger y Panera Bread.



Habit Burger va a ser situado en la Unión Estudiantil de Joe Crowley dentro del Blind Onion. Panera Bread va a ser situado en el Edificio de Servicios Estudantil Fitzgerald. Construcción empezará durante el verano y estudiantes pueden comer en estos establecimientos empezando en otoño de 2019.



“Yo creo que es fundamental a dar a estudiantes más opciones y más oportunidades para usar sus planes de comida”, dijo el director de viviendas estudiantiles Jerome Maese. “Actualmente, matriculación se nota que va a ser estable por unos años, pero cuando los números se aumentan, nuestras renovaciones y operaciones fácilmente deberían encargarse de la situación”.



La universidad está estimando que habrá 21,501 estudiantes matriculados para otoño 2019. Para el semestre de otoño 2018 había 21,463 estudiantes matriculados en la universidad.



También hay planes de renovación para el Downunder Cafe Store y el Overlook durante el verano de 2020 y el Downunder Cafe en el verano de 2021. Maese estima que las renovaciones van a costar unos millones de dólares. El dinero se está siendo asignado por las ventas de servicio de alimentos que incluye planes de comidas y operaciones de servicio de alimentos. LA universidad va a recibir un porcentaje de estas ganancias.



“Yo pienso que después de una cantidad de años les toca un retoque que ya es tiempo por una renovación y que respira aire de nueva vida con acuerdo de los cambios de arquitectura y en eso cambian los tiempos”, dijo la directora de mercadotecnia para Chatwells Heidi Rich. “Pienso yo que es importante para que una compañía cambia con los tiempos”.



A partir de otoño de 2019 estudiantes tendrán la oportunidad de ser intercambio de cambio de comidas dos veces al día. Restaurantes que van a participar en este intercambio son Panera Breas, Habit Burger, Grill 775, Urban Revolutions, Second City Deep Dish Pizza, Mandalay Express, Forklift, Smoked, DeliNV, Elements, Bytes y Pathways.



“Estamos buscando a traer organizaciones nacionales en el campus que ofrecen variedad y por eso tenemos a Habit Burger y Panera Bread llegando en el verano”, dijo el Gerente de Distrito Residente de Chartwells Cody Beggs. “Con el nuevo contrato tenemos diez años de mejores comidas en todo el campus”.



Las renovaciones van a ser entre fases para evitar limitaciones en opciones gastronómicas. Opciones de comida no van a ser cambiadas en el DC y el DC Store.



Anteriormente en el año, la universidad recibió tres propuestas de tres compañías diferentes que estaban en búsqueda en trabajar con la universidad. Representantes de varios salones residenciales, organizaciones y facultad fueron a las presentaciones. Chartwell fue elegido para ser renovado por estos comités.



“Se sintió bien sabiendo que nuestras opiniones importaban sobre el tema”, dijo la estudiante de segundo año Karla Arango. “Estaba bien formateado y dieron tiempo suficiente para las preguntas. Tengo que experimentar sus ideas para el próximo año, exactamente cómo planean remodelar los lugares. También tenemos que dejar nuestras propias ideas sobre el tema. También tenemos la oportunidad de decirles exactamente lo que no nos gustó de sus ideas. Por ejemplo, no estaba en bordo de las cajas reciclables para ir porque no tenían una forma adecuada de reutilizarlos. Fue más como cada residente compra su propio y tiene que traerlo de ida y vuelta sin plan B para los estudiantes en la carrera o si pierden su caja. Yo mismo no soy un gran fan de su idea, sólo por las opciones de alimentos que también querían ofrecer. Sólo que no tenía mucho sentido para mí. Creo que es una buena idea y la apoyo, pero creo que necesita más tiempo para ser evaluado y configurado correctamente”.



Sistema de Educación Avanzada Chartwells, es una división del Compass Group Plc, que va a ser la compañía trabajando con servicios de comedor para estas renovaciones. Recientemente, renovaron su contrato con la universidad por diez años más. Chartwells ha trabajado con 280 colegios y universidades en los EE. UU y ha trabajado con la universidad desde el año 1999.



La representante de la Asociación de Viviendas Estudiantiles y Cenas dijo Gretchen Berg dijo que el año que viene, estudiantes viviendo en los dormitorios van a tener más opciones de ventas y cambios en los planes de comidas.



Adicionalmente Begg dijo que van a tener opciones para que estudiantes trabajan en Panera Bread y Habit Burger. Chartwell tiene seis internados que incluyen diseño gráfico y sostenibilidad.



“Actualmente, RHA está en el proceso de remodelarse y en eso va a cambiar mi posición”, dijo Berg en un correo electrónico al Nevada Sagebrush. “Ya no habrá un tablero explícito de” comida y cena “como hay en este momento. Sin embargo, mi junta han discutido retener algún tipo de grupo similar para abordar los intereses de los estudiantes en relación con la comida y la cena. Mi posición cubre transmitir retroalimentación y actuar como enlace entre RHA y Chartwells Dining. “



Los planes de comida por en año escolar de 2019-2020 van a costar desde $4,210 ha $5,600.



La Asociación de Estudiantes de la Universidad de Nevada propuso una resolución para establecer sus prioridades al respeto al contrato de comida. Sus prioridades incluían la sostenibilidad, la asequibilidad, una asociación con Pack Provisions y tienen opciones para los comentarios de los estudiantes



Panera Bread llenó una aplicación con la Ciudad de Sparks el miércoles, 24 de abril para abrir una locación en los Outlets en Legends Mall.

Mande sus comentarios a Andrew Mendez:andrewmendez@sagebrush.unr.edu o sígalo en Twitter: @NevadaSagebrush.