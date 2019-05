SHARE ON:

La concursante presenta su vestido tradicional en el Festival del Cinco de Mayo el sábado, 4 de mayo. El festival marca la primera competencia anual de Miss Cinco de Mayo.

El Cinco de Mayo se celebró en Reno, Nevada con el concurso de Miss Cinco de Mayo y marcó el primer festival anual el sábado, 4 de mayo. Celebrado en el Wingfield Park, el festival incluyó una multitud de actividades para que las familias disfruten, incluyendo cabinas que albergan empresas locales, camiones de comida, casas de rebote y bandas en vivo.

Los concursantes que compiten por la corona de Miss Cinco de Mayo saludaron a los invitados del desfile. Edith López, Miss Cinco de Mayo 2018, expresó su entusiasmo por el desfile, presumiendo sobre el arduo trabajo de los concursantes actuales. López expresó la importancia de celebrar el Cinco de Mayo no sólo como una fiesta divertida, sino por el mensaje y el poder que representa el Cinco de Mayo.

“Nosotros somos hispanas y Latinas y estamos aquí para apoderar a los de más”, dijo López.

Cada concursante representaba un estado, ciudad o territorio diferente para el certamen. Las concursantes Esmeralda Martínez, representó a Baja, California, Lesly Virgen Mariscal, representó Jalisco, Yoana Gutiérrez, rrepresentó a México City, Natalie Nicole Espino, representó a Aguascalientes, y Paola Martínez, representó a Michoacán. Todas tomaron el etapa para la primera ronda de la competición para presentarse a la multitud.

El atuendo de elección fue uno de los principales atractivos del certamen, que implicó a los concursantes para llevar un atuendo de elección que se sentían mejor encarnaban las tierras que cada concursante representaba.

Otro segmento del certamen involucró preguntas de los jueces, que las concursantes tenían que contestar en el acto. El concursante Yoana Gutiérrez fue preguntado sobre sus pensamientos sobre las recientes acciones de control fronterizo, y ella explicó que el conocimiento y la comprensión son las claves de las políticas que involucran a la patrulla fronteriza.

La directora del programa de Miss Cinco de Mayo Cindy Arce expresó su gratitud hacia el factor de celebración que cinco de mayo tiene en los Estados Unidos. Ella explicó que el cinco de mayo no es el día de la independencia de México, pero que todavía ama cómo aceptar otras culturas son de cinco de mayo y otras festividades latinas e hispanas.

“Es un recuerdo que nuestra cultura es hermosa y todos pueden celebrarlo con nosotros”, dijo Arce.

Cinco de Mayo es una fiesta que celebra la victoria del ejército mexicano 1862 sobre Francia en la Batalla de Puebla durante la guerra Franco-Mexicana. La fiesta es ampliamente celebrada dentro de los Estados Unidos porque se ha convertido en una forma de conmemorar las culturas latinas e hispanas. Las celebraciones para el cinco de mayo se llevan a cabo en todo el país, integrando las vacaciones y la cultura mexicana en diferentes estados de la nación.

Lesly Virgen-Mariscal fue coronada Miss Cinco de Mayo 2019. Cuando le preguntaron Virgen preguntaron cómo se sentía acerca de Nevada logrando ser el primer estado en tener una legislatura mayoritaria femenina, abogó por el empoderamiento de las mujeres en todos los aspectos de la vida y expresó su orgullo en las mujeres de Nevada y del mundo.

“El empoderamiento femenino es algo que defiendo firmemente como defensor de los derechos de las mujeres y como una mujer latina de fuerte voluntad que se dedica a obtener sus metas”, dijo Virgen-Mariscal. “Quiero ser un modelo a seguir y orador para mujeres de todos los orígenes y grupos de edad”.

Virgen Mariscal estudia en la Universidad de Nevad, Reno, y dijo que la diversidad es muy importante tanto en la sociedad como en el campus.

“Todos debemos unirnos y aceptar las diferentes culturas que nos rodean”, dijo Virgen-Mariscal.”Representaré a la comunidad Latina en todos los sentidos que pueda, dondequiera que vaya. Seré fiel a mi plataforma que es ayudar a los estudiantes de primera generación y de bajos ingresos a acceder a la educación superior. Trabajaré junto a programas asociados con la Universidad como First in the Pack, los futuros estudiosos de Dean y TRiO para ayudar a tantos estudiantes de primera generación como sea posible”.

