Jayme Sileo / Nevada Sagebrush

Por: Taylor Johnson y Andrew Mendez

Traducido por: Andrew Mendez

La Universidad de Nevada, Reno, anunció información que se usará en el futuro después de una explosión en Argenta Hall el viernes 5 de julio que desplazó a 200 estudiantes. La causa de la explosión está bajo investigación, pero se cree que fue una falla mecánica.

La universidad no utilizará Argenta para el semestre de otoño de 2019, de acuerdo con una página de preguntas frecuente publicada el domingo. Nye Hall todavía está bajo examinación. Debido a la explosión, las asignaciones de viviendas se han retrasado.

Sierra Street ha vuelto a abrir, pero Virginia Street sigue cerrada a partir de lunes por la noche. Artemisia Way y Artemisia Building han sido cerrados hasta nuevo aviso. Todos los garajes de estacionamiento están abiertos, incluido el complejo de estacionamientos de Sierra Street.

Los estudiantes que se quedaron en Argenta Hall durante la sesión de verano fueron reubicados a Peavine Hall el viernes 5 de julio.

Alexander Dilling, un estudiante desplazado por la explosión, dijo que el estado estructural del edificio le ha impedido recuperar sus pertenencias.

“Hay una cantidad de estudiantes que aún no han recibido nada de sus habitaciones”, dijo Dilling al Nevada Sagebrush.

La universidad ha estado tratando activamente de reunir a los estudiantes con algunas de sus pertenencias en Argenta. Los ingenieros estructurales han estado en el lugar desde el sábado 6 de julio. Dilling dijo que los bomberos hacen que los estudiantes completen los artículos esenciales que necesitan en sus habitaciones.

Liz Vasquez, una estudiante afectada por las explosiones, expresó que ella y otros estudiantes aún no han recibido sus artículos personales.

“Es horrible que no tengamos ropa porque eso es lo que tenemos que ir a buscarnos a nosotros mismos,”, dijo Vásquez al Nevada Sagebrush. “Tuve que ir a Walmart [el 5 de julio] porque no tenía ropa limpia. Sin embargo, [Vida residencial] nos dieron camisas. Pero no me malinterpreten, ResLife está trabajando muy duro para asegurarse de que tenemos las cosas que necesitamos “.

Cody Begg, Gerente de Distrito Residente de Chartwell, anunció en un correo electrónico a los estudiantes que servicios de comida para los residentes de verano que ahora se encuentran en el Overlook Cafe. La universidad convirtió el Overlook en un comedor donde todos pueden comer para los titulares de planes de comidas, los próximos grupos de verano y las conferencias. Catering y la Unión de Estudiantes de Joe Crowley se utilizarán para el resto de la orientación para estudiantes de primer año.

La orientación para estudiantes de primer año está programada para la duración del verano, con varias sesiones durante la noche. Los participantes de la sesión de la noche permanecerán en el Nevada Living Learning Community según lo planeado. Los padres y otros invitados se permanecerán en Sierra Hall. Tanto Nevada LLC como Sierra Hall no fueron afectados durante la explosión.

La universidad comenzó el proceso de presentar una declaración de emergencia el viernes 5 de julio. Una solicitud conjunta de la Ciudad de Reno y el Condado de Washoe se presentará a la Oficina del Gobernador. Si esta situación cumple con los criterios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en inglés), el Gobernador Steve Sisolak puede considerar enviar la solicitud a FEMA para obtener fondos de emergencia adicionales.

“Mi oficina es consciente de la situación en @unevadareno y ha ofrecido apoyo en el terreno”, dijo el gobernador Sisolak en un tweet. “Continuaremos monitoreando de cerca todas las actualizaciones. Para aquellos en el campus o cerca de él, manténgase alejado de las áreas donde los primeros respondedores están trabajando en la escena”.

Las explosiones dejaron a ocho personas con lesiones menores. Seis fueron tratados en la escena y dos fueron enviados a un hospital local. Todas las víctimas fueron tratadas y liberadas.

Se recomienda a los afectados por los eventos que busquen ayuda en el Centro de Consejería ubicado en el cuarto piso del Centro de Logros para Estudiantes de Pennington. Se puede contactar a los servicios al: 775-784-4648. La facultad de los departamentos de Educación, Psicología y Trabajo Social participará para atender a los estudiantes.

Mande sus comentarios a Andrew Mendez: andrewmendez@sagebrush.unr.edu o sígalo en Twitter: @NevadaSagebrush.