Julie A. Del Giorno. presenta los resultados de la Encuesta de Clima del Campus 2019 el miércoles 18 de septiembre. La universidad organizó dos foros para permitir que estudiantes, profesores, personal y miembros de la comunidad asistieran al evento.

Por Olivia Ali

Traducido por Andrew Mendez

La Universidad de Nevada, Reno, publicó los resultados de la Encuesta sobre el clima del campus de 2019 el miércoles 18 de septiembre.

La universidad organizó dos foros separados para permitir que los docentes, el personal, los estudiantes y los miembros de la comunidad para hacer preguntas sobre los resultados de la encuesta. Todos los resultados de la encuesta también se pueden encontrar en el Resumen Ejecutivo.

La universidad contrató a Rankin & Associates Consulting para dirigir la encuesta.

“Rankin & Associates Consulting es un líder reconocido a nivel nacional en evaluación institucional”, escribió la universidad en el sitio web oficial de la encuesta. “Han llevado a cabo más de 190 proyectos de evaluación del clima del campus en los últimos 20 años. Un equipo de Rankin & Associates Consulting coordinará con un grupo de trabajo integrado por estudiantes, personal y profesores de la Universidad de desarrollar e implementar la evaluación”.

Los encuestados

Se presentaron 6,415 encuestas. El 27 por ciento del campus total participó, lo que cayó apenas un tres por ciento del objetivo de tasa de respuesta del 30 por ciento.

Según el Resumen Ejecutivo, los participantes por estado incluyeron:

El 53% (n = 3,389) de la muestra eran estudiantes de pregrado que representan el 22% de la población total de estudiantes de pregrado; El 12% (n = 794) de la muestra eran estudiantes graduados/profesionales que representan el 23% de la población total de estudiantes graduados profesionales;

El 12% (n = 738) de la muestra eran miembros de la Facultad Académica /Académico Postdoctoral/Científico de Investigación/Bibliotecario que representan el 36% de la población total de miembros de la facultad académica/académico postdoctoral/científico de investigación/bibliotecario; El 12% (n = 781) de la muestra eran facultad administrativa/facultad administrativa de nivel ejecutivo que representa el 70% de la población total de la facultad administrativa/facultad administrativa de nivel ejecutivo el 11% (n = 713) de la muestra eran personal clasificado que representa el 67% de la población total de personal clasificado.

Limitaciones

R&A identificó dos limitaciones en la encuesta que pueden haber influido en los resultados. Primero, los encuestados “se seleccionaron a sí mismos” para completar la encuesta.

“Este tipo de sesgo puede ocurrir cuando la decisión de un individuo de participar se correlaciona con las experiencias y preocupaciones que se miden en el estudio, causando un tipo de no representatividad conocido como sesgo de selección”, dijo R&A en el Resumen Ejecutivo.

R&A también advirtió que una tasa de respuesta inferior al 30 por ciento debería ser cautelosa, ya que no es una respuesta tan fuerte.

Además del estatus, R&A proporcionó que el 60 por ciento de los encuestados eran mujeres, 37.5 hombres y 2.6 trans-espectro o no respondieron.

Definición del clima

R&A definió el clima como las actitudes y comportamientos actuales del profesorado, el personal, la administración y los estudiantes, así como las políticas y procedimientos institucionales que influyen en el nivel de respeto por las necesidades, habilidades y potencial individuales.

Los resultados

Según el Resumen Ejecutivo, los hallazgos en la universidad fueron consistentes con otras instituciones de educación superior que realizaron encuestas similares con R&A.

Clima general del campus

Según R&A, el porcentaje promedio de personas que encontraron cómodo el clima del campus en estudios en otras universidades fue entre 70 y 80 por ciento. El 71 por ciento de los encuestados dijeron que se sentían “muy cómodos” o “cómodos” con el clima del campus en la universidad. Sin embargo, los resultados encontraron que las personas que se identificaron con cualquiera de las siguientes categorías se sentían significativamente menos cómodas con el clima del campus: mujeres, negras/afroamericanas, de espectro queer y bisexuales, aquellas con discapacidades múltiples, de bajos ingresos y de primera generación.

Experiencia académica

El estudio encontró que el 68 por ciento de los estudiantes de pregrado y el 73 por ciento de los estudiantes de posgrado “estaban totalmente de acuerdo” o “de acuerdo” en que se sentían valorados por los profesores académicos. Según el Resumen Ejecutivo, las actitudes sobre las experiencias académicas influyen en el rendimiento y el éxito en la universidad.

Conducta hostil

Solo el 21 por ciento de los estudiantes sintió que había experimentado una conducta que caía en las categorías de “exclusión, intimidación, ofensiva y/u hostilidad”. El 31 por ciento del personal clasificado y el 30 por ciento del profesorado académico sintieron que habían experimentado este tipo de conducta, que era más alta que el 16 por ciento de los estudiantes universitarios y el 21 por ciento de los estudiantes graduados que dijeron sentir este tipo de comportamiento.

Considerar abandonar la universidad

Según el Resumen, más del 50 por ciento en la facultad administrativa, académica y personal clasificado consideraron abandonar la universidad. Más del 50 por ciento de los encuestados dijeron que consideraron irse debido a los bajos salarios y las tasas de pago.

Conducta sexual no deseada

El 12 por ciento de los encuestados dijeron que experimentaron conducta o contacto sexual no deseado mientras estaban en la universidad. El dos por ciento de los encuestados experimentó violencia de pareja y el tres por ciento experimentó acoso. El ocho por ciento experimentó interacción sexual no deseada, como llamadas, avances sexuales y acoso sexual. El cuatro por ciento experimentó contacto sexual no deseado, que incluyó violación.

El proceso

La encuesta se administró del 19 de febrero al 15 de marzo. Después de que se cerraron las encuestas, R&A analizó los datos. El informe, tanto el Resumen Ejecutivo como el informe completo, se desarrollaron entre mayo y agosto de 2019.

¿Qué sigue?

La universidad planea usar octubre de 2019 a diciembre de 2019 para desarrollar un plan de acción basado en los hallazgos del resumen, de acuerdo con la línea de tiempo del Estudio del Clima del Campus.

“No ha terminado. Ahora tiene los hallazgos y los datos, y ahora es para ver cómo podemos usar eso”, dijo la Asociada Ejecutiva y Asociada de Investigación Senior Julie A. Del Giorno.

La universidad organizará cinco sesiones de foro para permitir que los miembros de la comunidad universitaria contribuyan a la discusión de un plan de acción. El plan utilizará directamente los resultados de la encuesta climática para mejorar el clima del campus.

Las fechas para el foro son las siguientes, y todas se llevarán a cabo en la sala de Ciencias Sociales Mack 241 de 3 a 4 p.m.:

9 de octubre, personal clasificado

10 de octubre, estudiantes universitarios

11 de octubre, estudiantes graduados

14 de octubre, facultad académica

16 de octubre, facultad administrativa

Mande sus comentarios a Andrew Mendez: andrewmendez@sagebrush.unr.edu o sígalo en Twitter @AMendez2000