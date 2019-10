Jayme Sileo / Nevada Sagebrush

Former Vice President Joe Biden campaign at Truckee Meadow Community College on Wednesday, Oct. 2. Biden spoke about Ukraine and President Trump.

El candidato demócrata a la presidencia y ex vicepresidente, Joe Biden, de 76 años, estuvo en el campus Dandini de Truckee Meadows Community College el miércoles 2 de octubre.

Biden realizó una concentración para dirigirse al norte de Nevada Comunidad sobre el reciente proceso de juicio político contra el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Más de 400 personas asistieron al evento.

Oscar Delgado, miembro del consejo de la ciudad de Reno, comenzó la noche libre diciendo que Biden es el candidato que Reno necesita para abordar adecuadamente la atención médica asequible, los aumentos salariales y la unificación del condado.

Delgado agregó que Biden, en sus puestos anteriores, ha puesto a la gente primero en la formulación de políticas.

“Ha hecho que el gobierno trabaje para nosotros”, dijo Delgado.

Ese mismo día, el presidente Trump se dirigió a los demócratas del Congreso sobre la investigación de juicio político y la participación de Biden en Ucrania.

El presidente y su abogado alegaron que cuando Biden era vicepresidente, presionó a los ucranianos para que expulsaran a un fiscal superior para descarrilar una investigación sobre una compañía ucraniana que le había pagado a su hijo, Hunter Biden.

Biden se dirigió a la multitud llamando a Trump “herido” y “desesperado”.

“Permítanme aclararle algo a Trump y sus hachazos y los intereses especiales que financian sus ataques contra mí; no voy a ninguna parte”, dijo Biden. “No me vas a destruir. Y no vas a destruir a mi familia. No me importa cuánto dinero gastes o qué tan sucio se vuelvan los ataques”.

Dado que los esfuerzos del presidente para buscar información potencialmente perjudicial en las conexiones de Biden en Ucrania, Biden explica su papel relacionado con la política exterior en Ucrania.

Biden dijo que su objetivo era reemplazar a un fiscal ucraniano y a un funcionario más comprometido con la lucha contra la corrupción. Biden agregó que tenía el apoyo de la comunidad internacional.

“La verdad no le importa a Donald Trump”, dijo Biden. “Nunca lo ha hecho, y nunca lo hará”.

Dijo que las acciones del presidente muestran un abuso de poder y ha sido la piedra angular de la presidencia de Trump. Pero, según Biden, las acciones de Trump han unido al pueblo estadounidense.

Biden luego se enfocó en criticar a la administración Trump por sus políticas relacionadas con el cambio climático, la atención médica y la inmigración.

A pesar de que la mayoría de la corona reaccionó positivamente al discurso de Biden, algunos de los asistentes querían saber más sobre las políticas.

El manifestante Jeff Batrez expresó que no está 100 por ciento decidido a quién apoyar, pero asistió a la manifestación con la esperanza de comprender mejor las políticas de Biden.

“Creo que hay que hablar de todo”, dijo Batrez. “Soy maestra. La educación es importante. Creo que abordar el cambio climático y simplemente permitir que nuestro país se vea como un faro para el resto del mundo como debería ser”.

Melvina Petersdorf asistió a la manifestación con la esperanza de comprender cuál es el plan de Biden para proporcionar atención médica y medicamentos asequibles.

“La gente no está tomando sus medicamentos o los están reduciendo a la mitad porque no pueden comprarlos”, dijo Petersdorf. “Tengo una amiga que ni siquiera puede darse el lujo de comprarle insulina. Las compañías farmacéuticas aquí no nos están ayudando en absoluto. Simplemente, todos quieren ganancias”.

Biden es uno de los 10 candidatos presidenciales democráticos 2020 restantes. Biden actualmente lidera las encuestas con 28.4 por ciento.

