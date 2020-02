SHARE ON:

JJ Mazzucotelli / Nevada Sagebrush

Dr.Eloisa Gordan-Mora, Dr. Kelly Cross, Emily Dunster, Patricia De La Hoya-Velez, Jose Miguel Pulido Leon, KaPreace Young and President Marc Johnson participate in a panel for the Free Speech Tolerance and Social Justice event on Wednesday, Jan. 29 at the Joe Crowley Student Union. This event was sponsored by the university’s Diversity Initatives.

Por Matt Cotter

Traducido por Andrew Mendez

El segundo evento de Libre Expresión, Tolerancia y Justicia Social fue organizado el miércoles 29 de enero por la Oficina de Diversidad e Inclusión. El panel estuvo compuesto por la Dra. Kelly Cross, Emily Dunster, Patricia De La Hoya-Velez, Jose Miguel Pulido Leon, KaPreace Young y el Presidente Marc Johnson.

El panel sólo presentó una pregunta preparada por el moderador antes de abrirse a las preguntas de la audiencia poco después.

Young, una empleada del Centro para el Compromiso de los Estudiantes, ofreció su perspectiva sobre las formas de expandir los esfuerzos de la universidad en la inclusión y la diversidad. Ella quiere centrarse en el cambio proactivo en lugar de reaccionar a los acontecimientos que ya han pasado.

“Personalmente, como estudiante y como profesional, nos fijamos en las políticas, la accesibilidad de ciertas cosas, pero fue cuando algo ocurrió”, dijo Young. “La diversidad y la inclusión y la equidad deberían estar en todos nuestros frentes, en todos nuestros departamentos y mentes, y no debería ser algo basado únicamente en El Centro o la Oficina de Diversidad e Inclusión”.

Un estudiante planteó la cuestión de que los estudiantes desfavorecidos y marginados se sienten inseguros y no son escuchados, y de cómo el cuerpo estudiantil puede facultar a dichos estudiantes para que se sientan incluidos y cómo la administración puede incluirlos en el proceso.

“Pienso en esto todo el tiempo, porque escucho sobre esto todo el tiempo… mucha gente se pregunta cómo podemos realmente garantizar la seguridad en el campus”, dijo De La Hoya-Velez en respuesta al estudiante. “Realmente no lo sé, creo que para nosotros que hacemos activismo, debería haber más estímulo para hacer activismo y abogacía”.

De La Hoya-Vélez expresó su frustración por la sensación de que los activistas estudiantiles están siendo restringidos y silenciados por las políticas administrativas.

“Estoy seguro de que todos estamos conscientes de los eventos que ocurrieron en octubre, hubo muchos esfuerzos contra esos eventos”, dijo De La Hoya-Veleze, refiriéndose al evento del campus del fundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, que se llevó a cabo el lunes 7 de octubre de 2019 y a las protestas estudiantiles sobre su presencia.

De La Hoya-Veleze también es miembro y oficial de la organización Young Feminist, que estuvo involucrada en las protestas.

“Mi grupo en particular trató de hacerlo de una manera que estuviera dentro de la política, y luego nos dijeron que no estaba en la política, aunque esa política nunca fue impulsada en ningún otro grupo antes que nosotros”, dijo. “Y luego lo mismo el sábado pasado, estaba hablando de política en uno de los dormitorios, y la policía me llamó. Luego hubo cinco coches de policía que aparecieron, y luego dijeron que estaba en contra de la política.”

Otro estudiante llamó la atención sobre la falta de presencia de los estudiantes en el evento, a pesar de que muchos estudiantes universitarios se vieron afectados por los temas en cuestión o simplemente no participaron en los diálogos sobre ellos. El estudiante preguntó al panel dónde deberían comenzar los debates, y cómo cada faceta de la universidad podría ser parte de ellos.

La Dra. Cross, de la Facultad de Ingeniería, expresó su creencia de que este tipo de conversaciones deben ser facilitadas.

“Porque tienes gente con diferentes bases de conocimiento, diferentes experiencias”, dijo Cross, respondiendo al estudiante. “Y por eso necesitas a alguien que pueda manejar una conversación difícil o un conflicto que pueda surgir durante esa conversación.”

Cross explicó en detalle cómo quiere que se faciliten sesiones de capacitación para los distintos niveles de la administración, la facultad y los estudiantes, para introducir estos debates en el campus y luego guiarlos.

En respuesta a una pregunta de un estudiante sobre cuestiones relativas a la libertad de expresión en el campus, la Presidenta Johnson recordó una experiencia en la que dos estudiantes solicitaron que un orador antiaborto, que presentaba fotografías gráficas de fetos no nacidos y soltaba una retórica anti-LGBTQ, fuera retirado del campus.

El Presidente Johnson dijo que debido a la condición de la universidad como espacio abierto y público, no podía retirarlos. El presidente Johnson comparó esto con el evento de Charlie Kirk en octubre, donde un grupo de estudiantes había invitado a Kirk -lo cual está dentro de los derechos de los grupos de estudiantes a hacer- y la administración controló la hora y el lugar del evento.

“Es una oportunidad para nosotros de escuchar diferentes voces, es nuestra oportunidad de enfrentar y desafiar esas voces”, dijo el presidente Johnson. “Para entender las premisas y los datos… así que es una oportunidad educativa.”

El Nevada Sagebrush planteó la pregunta al Presidente Johnson sobre los esfuerzos que la universidad hace para investigar si los oradores en el campus ya no están protegidos por la Primera Enmienda.

“La gente puede plantear estas cuestiones, y tenemos un grupo de abogados”, dijo Johnson en respuesta. “Así que si algo roza la frontera de crear caos o crear peligro… entonces eso es ilegal, no es parte de la libertad de expresión… Lo que tenemos que aprender aquí es que la libertad de expresión es bastante abierta”.

Johnson comparó la libertad de expresión con las economías de libre mercado. Johnson cree que ambos son mecanismos imperfectos que pueden perjudicar a las personas, pero que a menudo son útiles.

“En nuestro entorno educativo aquí, tenemos que aprender a utilizar la herramienta del habla para construirse mutuamente, para respetar y comprender”. Johnson dijo. “Nuestro propósito aquí es aprender de las diferentes ideas… así que si se llega al tema legalista de que alguien realmente cruza la línea y causa peligro físico, tendremos abogados involucrados en eso”.

En una declaración final, Cross expresó su admiración por los estudiantes que expresan ideas sobre la organización de debates en el campus entre varias perspectivas, y por aquellos que consideran los límites de la libertad de expresión. Cross cree que este es el propósito principal de las instituciones de enseñanza superior.

“Tienen el derecho de perseguirlo, de desafiar lo que es nuestra actual comprensión de la libertad de expresión. ¿Necesita cambiar, necesita ser actualizado? Y este es el lugar en el que se supone que debes hacerlo,” Cross terminó, “Y colectivamente podemos empezar a evaluar, ¿dónde me siento en este tema? ¿Por qué me siento donde me siento? ¿Qué puedo aprender de alguien que es diferente a mí sobre este tema?”

Mande sus comentarios a Andrew Mendez: andrewmendez@sagebrush.unr.edu o siganlo en Twitter: @AMendez2000