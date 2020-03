Sam LaRussa/Nevada Sagebrush Un gráfico de una mariposa que dice: Más de 700.000 personas confían en DACA. Los estudiantes de DACA no califican para recibir ayuda financiera.Se espera que la Corte Suprema dé los EE.UU da una respuesta si DACA continuará.En 2017, el presidente Donald Trump anunció que pondría fin al programa.

En la Universidad de Nevada, Reno los estudiantes o que están indocumentados o en la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) expresaron cómo la universidad necesita un apoyo más visible para ellos.

DACA se refiere a una orden ejecutiva realizada en 2012 por la administración Obama-Biden para proporcionar un estado de protección temporal para las personas que emigraron a los Estados Unidos antes de los 17 años. Permite a los estudiantes trabajar y seguir una educación superior.

Maria Villasenor-Magana es una de más de 700 mil estudiantes que confían en DACA para asistir a las universidades. Aunque usa DACA, dijo que su viaje en la educación superior no es fácil.

Villasenor-Magana comenzó asistiendo al Colegio del Sur de Nevada en 2013, y no contó con el apoyo de consejeros, facultad o profesores.

“Me hizo sentir muy insignificante”, dijo Villasenor-Magana. “Me acercaría a la gente y diría ‘Hey, ¿sabes algo que pueda ayudarme económicamente? Estoy en DACA’. Nadie sabía qué era DACA. Nadie sabía lo que significaba DACA “.

Según la Ayuda Federal Estudiantes, los estudiantes bajo DACA deben pagar impuestos anuales, pero no son elegibles para recibir ayuda federal, incluidas las subvenciones Pell. Los estudiantes de DACA pueden potencialmente calificar para becas externas o fondos estatales / institucionales.

A pesar de que Villasenor-Magana tiene un número de seguro social, los asesores solo le dirían que solicite ayuda federal incluso después de que ella haya intentado explicarles qué significa DACA. Para ella “ellos simplemente asumieron cosas”.

“Siento que deberían haber dado a profesores y facultad información de [DACA], y no lo hicieron”, dijo. “Me hizo sentir muy marginado”.

Cuando Villasenor-Magana había ahorrado suficiente dinero para transferirse a la universidad en 2018, dijo que estaba decepcionada porque nadie le contó sobre los recursos que tenía en el campus.

“Fue aterrador”, dijo Villasenor-Magana. “Se sintió como lo mismo [como CSN]. Han pasado muchos años. Necesitamos más conciencia sobre esto, necesitamos más exposición sobre esto porque yo sé que no soy la única estudiante de DACA en el campus. Para UNR ser una escuela tan grande y no tener esa exposición sobre un asunto que está sucediendo hoy, es una locura para mí. ¿Por qué? No tiene sentido “.

A pesar de que Villasenor-Magana se graduará el próximo otoño, ella teme constantemente por su estado.

“Literalmente puede [ser] de un día para otro, no tienes un estado”, dijo. “Eso es lo que lo pone muy nervioso, y la incertidumbre es simplemente horrible”.

En 2017, el presidente Donald Trump anunció que terminaría el programa. Sin embargo, varias demandas judiciales federales han bloqueado la acción.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado en septiembre de 2017, junto con el Sistema de Educación Superior de Nevada, indicando su apoyo a los estudiantes indocumentados.

“Desde que se inició el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2012, hemos sido testigos de los beneficios críticos de este programa para nuestros estudiantes y los impactos altamente positivos en nuestra institución y comunidad”, se lee en el comunicado de la universidad. “Estamos orgullosos de todos nuestros estudiantes de DACA. Queremos proteger la oportunidad para cualquiera que venga a nuestra universidad a perseguir sus sueños a través de la educación. Continuaremos aceptando nuestra misión y apoyando a los miembros de nuestros diversos grupos, que son una parte valiosa y crítica de nuestra comunidad universitaria. Con informes que indican que DACA puede ser rescindido, estamos afirmando nuestra postura de que todos los estudiantes que estén listos para seguir una educación superior son bienvenidos aquí en la Universidad de Nevada, Reno “.

Aunque se emitió una declaración, una receptora de DACA Dulce Medina dijo que no se siente apoyada en el campus.

“La universidad ha demostrado que trata a los estudiantes de color muy diferente a sus pares blancos”, dijo Medina. “Ya estamos en desventaja y la escuela no hace mucho para igualar el campo de juego y mucho menos empuja para superar a los demás. Hay recursos que son geniales, como The Center, pero aún así la universidad en su conjunto no adopta una postura firme contra las personas que están siendo discriminadas por nada, incluido el estado migratorio “.

Medina emigró a los Estados Unidos cuando tenía solo 2 años y dice que si no fuera por DACA, no podría mantenerse.

“Crecí toda mi vida en Nevada, en Incline Village, un pequeño pueblo en la costa norte de Tahoe”, dijo Medina. “Crecí apoyado por amigos y familiares, pero había barreras obvias cuando empecé a envejecer y comencé a estudiar educación superior, todo combinado con que Trump asumió la presidencia y amenazó mi estatus”. DACA me ha dado la oportunidad de ir a la escuela en general. También soy de primera generación, así que si no fuera por DACA, no habría tenido la oportunidad de ir a la universidad. También me ha dado la oportunidad de trabajar legalmente, y si no pudiera trabajar tampoco podría costear la escuela o la vida en general, así que no podría imaginar no tenerlo ”.

Para Villasenor-Magana y Medina, su mayor temor es “¿Qué pasa si se quitan DACA?”

En el otoño de 2019, la Corte Suprema comenzó a escuchar testimonios sobre si DACA es legal. Se espera que la corte dé una respuesta para la primavera.

Aunque las audiencias se refieren a Villasenor-Magana y su estado potencial, ella elige no escuchar.

“Honestamente, ni siquiera sé qué está pasando en la Corte Suprema”, dijo Villasenor-Magana. “No me gusta estar al día con las noticias, es demasiado deprimente”.

Para el coordinador de servicios sociales Jahahi Mazariego, explicó cómo esta respuesta es normal.

“Lo que encuentro es que hay algunos estudiantes que eligen no escuchar activamente cuáles son los cambios en la política de inmigración y no están al día con la corte suprema”, dijo Mazariego. “Lo hacen principalmente por su propio cuidado y protección de su salud mental, salud física. Tengo otros estudiantes que están ansiosos por aprender más sobre lo que sucederá con DACA, por lo que están al día. Pero en estos dos sentimientos diferentes hay mucha ansiedad y mucha depresión y aislamiento social “.

Mazariego comenzó a trabajar en la universidad en 2016 como una forma de brindar apoyo y abogar por estos estudiantes. Ella dijo que se preocupa por estos estudiantes y su estado.

“Si lo pierden, es posible que tengan que ajustarse sobre cómo [piensan] sobre cuál es [su] futuro”, dijo. “Esta es una comunidad que no siempre puede planificar con anticipación. Van día a día. DACA nunca ha sido un programa permanente, siempre ha sido temporal. He estado pensando en esto, honestamente, desde 2012. ”

Mazariego dijo que comenzó a abogar por DACA y estudiantes indocumentados cuando su cuñada fue deportada, y cuenta su experiencia frecuentemente.

“Si un estudiante en un grupo subrepresentado siente apoyo aquí en el campus, es más probable que se gradúe de la universidad. Lo mismo [se aplica] cuando se trata de estudiantes indocumentados ”, dijo Mazariego. “Siento que a menudo lo digo para humanizar la discusión sobre inmigración. Creo que muchas veces gran parte del trabajo que hago justifica la humanidad de los inmigrantes. Preferiría usar la historia de mi familia para hacer eso en lugar de que otros estudiantes hagan eso ”.

Desde entonces, Mazarego ha tratado de dar visibilidad a los problemas que afectan a esta comunidad.

“El miedo es legítimo. Es extremadamente legítimo, y nunca puedo quitarle el miedo a otras personas ”, dijo Mazariego. “Solo quiero que los estudiantes sepan que estoy aquí para apoyarte en todo lo que pueda. Cada sentimiento que tienes es completamente válido. Espero que te sientas apoyado aquí en el campus, pero si no, comunícate conmigo. Quiero crear esa oportunidad para sentirme apoyado y visto “.

Mazariego agregó que está investigando activamente los recursos en caso de que DACA sea eliminada por la Decisión de la Corte Suprema.

La universidad ha realizado eventos como UNDOCU Week para mostrar su apoyo a esta comunidad.

Se recomienda a los estudiantes que reciben DACA o que son indocumentados y que necesitan apoyo / recursos comunicarse con Mazariego: jmazariego@unr.edu.

Mande sus comentarios a Andrew Mendez: andrewmendez@sagbrush.unr.edu o sígalo en Twitter @AMendez2000