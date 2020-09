SHARE ON:

Por Andrew Mendez, Olivia Ali y Taylor Avery

Traducido por Melanie Mendez

El Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE por sus siglas en inglés) anunció a los cuatro finalistas para la oficina de presidente en la Universidad de Nevada, Reno.

Los cuatro finalistas son Brian Sandoval, Jonathan Koppell, Jennifer Evans-Cowley y Chaden Djalali. Los candidatos tendrán foros abiertos en la universidad el lunes 14 de septiembre y el martes 15 de septiembre. La Junta de Regentes de NSHE seleccionará al próximo presidente el 17 de septiembre.

Brian Sandoval

Actualmente, Brian Sandoval, un ex alumno de la universidad, trabaja como becario de derechos en la Facultad de Derechos Boyd en la Universidad de Nevada, Las Vegas. En el cargo, Sandoval enseña y desarrolla los planes de estudios sobre la ley de las apuestas y la educación pública.

Sandoval también forma parte del Consejo de Administración de Coeur Mining, una empresa minera de metales preciosos con cinco operaciones abiertas. Dos operaciones están ubicadas en Lovelock y Beatty, Nevada. Sandoval asesora a la compañía en temas legales, ambientales, estatales y de bienestar financiero, según su currículum.

Además, fue nombrado miembro principal del Centro de Liderazgo y Políticas de Comunicación de la Universidad del Sur de California. Sandoval participará en las conversaciones sobre la votación en cómo los estados y condados pueden proporcionar a los votantes información precisa.

Sandoval se desempeñó como gobernador del estado de Nevada de 2011 hasta el 2019. En su gobierno, financió $10 millones en el Fondo ‘Created the Knowledge Fund’ que alentó la investigación y la comercialización de investigaciones en las universidades de Nevada.

Sandoval tiene una licenciatura en inglés de la universidad y un doctorado en derecho de la Universidad Estatal de Ohio.

Jonathan Koppell

Jonathan Koppell se desempeña como Decano del Colegio Watts de Servicios Públicos y Soluciones Comunitarias en la Universidad Estatal de Arizona (ASU por sus siglas en inglés) . En el cargo, Koppell estableció una asociación con la Universidad de Hainan en Haikou, China para promover la Escuela de Turismo Internacional de ASU. Además, agregó 23 nuevos programas de grado en la universidad y aumentó los fondos para la universidad, según su currículum.

Antes de servir como decano de la universidad, fue asesor principal del rector en ASU.

Antes de su transferencia a ASU, Koppell se desempeñó como director asociado y luego como director del Centro Millstein de Gobernanza y Desempeño en la Universidad de Yale. Fue profesor de Fullbright en Shanghai, China en el 2003.

Koppell recibió su licenciatura en Gobierno en Harvard College en 1993. También recibió su maestría y doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de California, Berkeley.

Jennifer Evans-Cowley

Jennifer Evans-Cowley trabaja en la Universidad del Norte de Texas localizada en Denton, Texas. Evans-Cowley fue nombrada Rectora y Vicepresidenta de Asuntos Académicos en el 2017. En este puesto, diseñó una Iniciativa de Instituciones de Servicio para Hispano que estableció más de 75 nuevos puestos docentes, implementó una estrategia de inscripción continua y agregó 26 nuevos programas académicos, según su currículum.

Antes de su nombramiento en UNT, trabajó en varios puestos en la Universidad Estatal de Ohio del 2001 al 2017. Estos puestos incluían el de vicerrector de planificación de capital y campus regionales, decana asociada de asuntos académicos y administración en la facultad de ingeniería, jefa de sección de planificación urbana y regional y directora asociada del centro de análisis urbano y regional. También trabajó como profesora durante su tiempo en la Universidad Estatal de Ohio.

También tiene experiencia en puestos de planificación urbana en varias ciudades.

Evans-Crowley recibió su licenciatura en Ciencias Políticas de Texas A&M, maestrías de la Universidad del Norte de Texas y Texas A&M y su Ph.D. en Ciencias Urbanas y Regionales de Texas A&M.

Chaden Djalali

La experiencia más reciente de Chaden Djalali antes de lanzarse para el puesto presidencial es como vicepresidente ejecutivo y rector de la Universidad de Ohio. Además, Djalali trabajó como profesor en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Ohio.

Mientras trabajaba como vicepresidente ejecutivo y rector de OU, su oficina realizó búsquedas de seis decanos en varios departamentos, nombró un nuevo director para la oficina del Título IX e impulsó fondos de la oficina del rector para aumentar el número de estudiantes involucrados en la investigación.

Djalali renunció a su cargo de Rector en OU después de ocupar el cargo durante menos de dos años el marzo pasado.

Djalali trabajó como Decano de la Facultad de Artes y las Ciencias Liberales de la Universidad de Iowa del 2012 a 2018. Aquí, la administración de Djalali, “dirigió a CLAS en la implementación exitosa de su plan estratégico 2011-2016”, según la carta de presentación de Djalali.

Djalali tiene una licenciatura y una maestría de la Universidad de París XI en Física. Además, tiene un doctorado y un pos doctorado de IPN-Orsay en París, Francia.

Mande sus comentarios a Melanie Mendez: andrewmendez@sagbrush.unr.edu o sígala en Twitter @NevadaSagebrush.