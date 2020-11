Mientras los votantes en Nevada hacen fila para votar, algunos no tienen ese mismo privilegio. Estudiantes como Luis Moreno-Arias y Maria Villasenor-Magana en la Universidad de Nevada, Reno no pueden votar porque son beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Desde que la administración Obama-Biden introdujera DACA en 2012, más de 600 mil personas han sido beneficiadas por el programa, según cifras de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS, por sus siglas en inglés).

El programa se formó para brindar oportunidades educativas y laborales para quienes fueron traídos a los EE. UU. antes de los 16 años, también conocidos como “Dreamers”. Adicionalmente, el programa protege a sus beneficiarios de ser deportados por las autoridades.

Moreno-Arias nació en Ciudad Guzmán, México, 3 años antes de que sus padres tomaran la decisión de emigrar a EE.UU. en 2001. Desde que se matriculó en la universidad, ha dependido de DACA para tener algunos derechos, pero el derecho al voto no es uno de ellos.

Para él, no poder votar lo hace sentir “impotente”.

“La idea de que lo que me pasa a mí y a mi familia está en las manos de personas que piensan que está bien no votar porque ‘no están realmente metidos en política’ o ‘no les gusta ninguna de las opciones’” me da miedo porque sólo he conocido este país toda mi vida y he construido mi futuro alrededor de este país,” dijo. “Saber que me pueden quitar [DACA] me da escalofríos.”

DACA es la única razón por la que Moreno-Arias puede ir a la universidad, trabajar y mantener a su familia. Reconoce que esta elección pudiera cambiar su forma de vida.

“No hay nada que desee más que poder tener las mismas oportunidades que la gente de este país, especialmente porque he pasado la misma cantidad de tiempo en los EE.UU. que ellos”, dijo. “Esta elección es más que una decisión, es nuestro bienestar”.

En 2019, los Dreamers pagaron $ 5.7 mil millones en impuestos federales y más de $ 3 mil millones en impuestos estatales y locales, según un informe del Center for American Progress. Además, los Dreamers pagan en promedio más del ocho por ciento de sus ingresos en impuestos estatales / locales, según un informe del Instituto de Impuestos y Política Económica.

Moreno-Arias dijo que le gustaría poder votar en estas elecciones porque su aporte a la sociedad es similar al de los ciudadanos.

“Se siente exasperante porque literalmente pagamos los mismos impuestos, construimos la misma economía y vivimos las mismas vidas que nuestros homólogos ciudadanos, pero como queríamos más para nuestras familias nos silenciaron”, dijo Moreno-Arias. “Hay [miles] de voces en este país que no se escuchan. Me siento vulnerable.”

Agregó que el único candidato al que podría apoyar moralmente es el exvicepresidente Joe Biden. Aunque Moreno-Arias no puede votar, dijo que la elección aún lo asusta. Para él significa la posibilidad de perder DACA o de que el programa se mantenga.

“No me siento seguro y no me sentiré seguro hasta que vea los resultados”, dijo Moreno-Arias. “Aunque Biden tiene una buena cantidad de esqueletos en su armario, sé que él es la mejor decisión en este momento y, a menos que sea el ganador de esta elección, no me sentiré seguro durante los próximos cuatro años.”

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Chad F. Wolf dijo en un comunicado de prensa a finales de julio que DACA ya no aceptará solicitudes para los beneficiarios por primera vez porque se está reevaluando la existencia del programa.

Villasenor-Magana expresó los mismos sentimientos de miedo y espera que los resultados salgan como ella quiere.

“Tengo mucha ansiedad, todo mi futuro depende de quién se convierta en presidente, me aterroriza que podamos conseguir que todo lo que nosotros, los Dreamers, hemos trabajado tan duro por lograr, nos quiten en un santiamén”, dijo.

Villasenor-Magana llegó a los estados desde Baja California Sur, México cuando tenía sólo 9 años de edad y dijo que, desde su llegada a este país, ésta será la elección más impactante para ella. Al no poder votar, dijo que su voz está silenciada y a ella eso la frustra.

“Esta elección es quizás una de las más controvertidas porque nosotros, como sociedad, queremos avanzar, pero parece que estamos estancados todavía tratando con personas con un alto sentido de superioridad y minorías vistas como ‘lo bueno de este país’ y no como parte de este país” dijo Villasenor-Magana. “Por supuesto que no me siento segura. [Los Dreamers] no recibimos ayuda financiera ni ningún tipo de asistencia del gobierno, sin embargo, pagamos nuestra cantidad justa de impuestos. Es difícil ahorrar para la universidad, ayudar a nuestras familias y además tener que pagar las renovaciones [de DACA] cada 9 meses.”

Aunque Villasenor-Magana no puede votar, anima a los que puedan a hacerlo por aquellos como ella.

“Esta elección significa mi futuro; las posibilidades que serán accesibles para mí y otros Dreamers, o las posibilidades injustas y desafortunadas… ” dijo.

Moreno-Arias indicó que la gente debería unirse en esta elección para mantener las protecciones para los Dreamers y las comunidades minoritarias.

“Me gusta esta cita anónima que he visto circular recientemente, ‘La decisión de no votar porque esta elección ‘no te afecta’ tiene sus raíces en el privilegio, tu voto te afecta más que sólo a ti’” dijo. “Es nuestra responsabilidad cuidarnos los unos a los otros, hemos visto demasiadas veces que nosotros no somos la prioridad del gobierno.”

Se recomienda a los estudiantes indocumentados y estudiantes con DACA en la universidad que busquen apoyo y que se comuniquen con Jahahi Mazariego, la coordinadora de servicios sociales de la universidad, a través del correo electrónico jmazariego@unr.edu.

Se anima a los Dreamers del Sistema de Educación Superior de Nevada (NSHE por sus siglas en inglés) que busquen asesoría legal a través de la clínica de inmigración de la Universidad de Nevada, Las Vegas. Esta clínica ofrece de manera gratuita consultas y apoyo para los estudiantes con DACA en todas las instituciones de NSHE. Quienes deseen solicitar una cita pueden hacerlo llamando al (702) 895-2080.

Mande sus comentarios a Andrew Mendez: andrewmendez@sagbrush.unr.edu o sígalo en Twitter @AMendez2000