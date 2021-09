SHARE ON:

La Universidad de Nevada, Reno inició el mes de la Herencia Hispana con el evento anual, Tu Bienvenida, que invita a todos los estudiantes latinos y facultad a conectarse entre ellos y reconocer a esta comunidad en el campus.

El mes de la Herencia Hispana, del 15 de septiembre al 15 de octubre, en los EE.UU. celebra “las historias, culturas y contribuciones de los ciudadanos estadounidenses cuyos antepasados ​​vinieron de España, México, el Caribe y América Central y del Sur.”

Originalmente, establecido como un evento de una semana tras la dirección del expresidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, finalmente se convirtió en la celebración de un mes que ahora conocemos en 1988 por el expresidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.

El evento de bienvenida que se llevó a cabo en Gateway Plaza frente al Joe Crowley Student Union no fue solo una forma para que los estudiantes y el personal se divirtieran, sino un camino para establecer conexiones con clubes y organizaciones en el campus.

Fraternidades como Nu Alpha Kappa y Lambda Theta Phi, el Noticiero Móvil de la Facultad de Periodismo Reynolds , la Junta Asesora de Estudiantes latinos y el Club de Género / Raza e Identidad fueron solo algunos de los pocos clubes en el campus que participaron en este evento.

Richard Meza, presidente de Lambda Theta Phi, estuvo allí para promover su fraternidad y lograr que otros estudiantes como él se unieran.

“Creo que es un excelente manera de poner la cultura latina en el campus,” dijo Meza. “Sé que si no me hubiera unido a esta organización hace un tiempo, no habría podido ver mi cultura de primera mano.”

Aunque varios clubes y organizaciones estuvieron allí para dar inicio al mes de la Herencia Hispana, también hubo actuaciones animadas para que todos los asistentes las disfrutaran.

Una de estas actuaciones incluyó bailes tradicionales del Ballet Folklórico Pueblo Nuevo, una compañía de danza tradicional hispana en Reno.

Con cuatro rutinas diferentes, de diferentes grupos de edad, captaron la atención de la audiencia.

El grupo de baile no fue el único que pudo mostrar sus movimientos rítmicos y su sincronización. Gerzon Chaves, instructor de baile en el Ballroom de Reno, invitó a los estudiantes a una lección gratuita sobre el movimiento de la cumbia y animó a la audiencia con el “Payaso de Rodeo” de Caballo Dorado.

Asistir a eventos como estos no siempre significa diversión y juegos, algunos estudiantes están allí para poder celebrar su orgullo por quiénes son y lo que su comunidad significa para ellos.

Jasmine Ramos, una estudiante de salud pública de 18 años, estuvo presente en Tu Bienvenida a su amor por la cultura latina y a conocer a todos en la plaza.

“Tengo ganas de tener culturas diferentes y simplemente intentar ser parte de cada una, como aprender más,” dijo Ramos. “Para mí, soy guatemalteca, así que solo estoy aprendiendo sobre la cultura maya, el idioma quicheano … Solo hablar español es un factor en todo esto, con el español todos estamos un poco unidos.”

Resonando las mismas emociones, Valeria Rangel, una estudiante de 18 años de edad con especialización en administración de empresas, se enorgullece de ser latina, mexicana y asistió a Tu Bienvenida con la esperanza de conocer a la comunidad latina dentro de la UNR.

“También soy mexicana y estadounidense y estoy orgullosa de ser mexicana latina porque el español es mi primer idioma”, dijo Rangel durante el evento. “Estoy enamorada de mi cultura, hablo español y puedo ser yo misma.”

Para estos estudiantes latinos en el campus, estos eventos no solo significan una forma de obtener comida y artículos gratis, es una forma de mantenerse en contacto con quienes son por dentro y encontrar una manera de conectarse con otros y sus culturas.

La universidad, en asociación con el Centro de Investigación Latino y otras organizaciones similares en el campus, organizará eventos durante el mes de la Herencia Hispana. Para obtener más información y mantenerse actualizado, visite su sitio web en https://www.unr.edu/latino-research-center.

Melanie Mendez puede ser contactada por melaniemendez@sagebrush.unr.edu o por el Twitter según @MAizmeth.