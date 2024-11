«Es sencillo. Los hombres compiten con los hombres, las mujeres compiten con las mujeres» La comunidad de Reno apoya al voleibol femenino de Nevada y a Riley Gaines en la mitin de deporte femenino

Numerosas personalidades, como jugadoras del equipo femenino de voleibol de Nevada y Riley Gaines, ex nadadora de la NCAA reconvertida en comentarista política, se dieron cita en la manifestación «El deporte femenino es sólo para mujeres». El acto fue organizado por el Consejo Independiente del Deporte Femenino (ICONS) en el Centro de Convenciones de Reno-Sparks el sábado 26 de octubre a las 1:00 de la tarde.

El acto se celebró en respuesta a la actual polémica sobre Blaire Fleming, una atacante exterior de San Jose State que, según se ha informado, es transexual. Desde el informe, cuatro programas habían perdido sus partidos de la temporada regular contra los Spartans, con la Universidad de Nevada, Reno optó por continuar con el partido antes de que se trasladó a San José, pero los atletas en el equipo votó a favor de renunciar al partido.

El mitin comenzó con Gaines, que dio las gracias a la multitud y compartió su historia personal de nadar contra un atleta transexual cuando era nadadora universitaria en Kentucky. Gaines ha formado parte de una demanda activa contra la NCAA por permitir que atletas transexuales compitan en deportes femeninos.

«Nunca habría imaginado que ovacionarían a una mujer por decir simplemente que los hombres y las mujeres son diferentes», dijo Gaines.

Riley Gaines hablando (Derek Raridon/Nevada Sagebrush)

Como parte de su discurso de apertura, Gaines hizo un llamamiento a Charlie Baker, presidente de la NCAA, a Gloria Nevarez, comisionada de Mountain West, y a los dirigentes de la Universidad de Nevada, Reno, para que realicen cambios en el deporte femenino.

«Hagan lo correcto», dijo Gaines. «No es difícil hacer lo correcto. Dejad de tratar a las chicas y a las mujeres como algo secundario».

A continuación, Gaines presentó a nueve jugadoras del equipo de voleibol de Nevada, entre ellas Sia Liilii, co-capitana de Nevada. Las otras ocho jugadoras eran Kenna Dressel, Kinsley Singleton, Masyn Navarro, Sierra Bernard, Malia Pilimai, Bella Snyder, Nicanora Clarke y Summer Suppik.

Liilii fue la primera jugadora en hablar y se acercó al podio con lágrimas en los ojos mientras recibía una gran ovación. Liilii estuvo en primera fila cuando la mayoría del equipo de voleibol de Nevada votó a favor de abandonar el partido contra San Jose State.

«Nunca esperé que me sorprendiera tener que competir contra un atleta masculino», dijo Liilii. «Cuando saltó la noticia, me quedé estupefacta, como muchas de mis compañeras de equipo. Esto no es para lo que nos apuntamos».

Liilii dijo que el equipo se estaba preparando para su partido contra la UNLV el 3 de octubre cuando la UNR emitió un comunicado comprometiéndose a jugar contra San Jose State. Liilii dijo que la universidad no se puso en contacto con el equipo de voleibol antes de la declaración, algo que provocó la frustración de la mayor parte del equipo.

Después de eso, el equipo se acercó a los funcionarios de UNR con su propia declaración sobre el partido. Liilii dijo que la universidad no quería comprometerse con lo que el equipo tenía que decir, lo que llevó al equipo a publicar su declaración en Outkick.com, una organización de noticias conservadora.

«Ni siquiera quisieron escucharlo», dijo Liilii. «Nos dijeron que no teníamos la suficiente formación y que no entendíamos la ciencia. Nos dijeron que reconsideráramos nuestra postura».

Sia Liilii hablando (Derek Raridon/Nevada Sagebrush)

El siguiente en hablar fue Singleton, que actualmente cursa el primer año en la UNR. En su primera temporada de coligada, Singleton dijo que nunca esperó encontrarse con esta situación.

«Es importante que aprovechemos esta oportunidad para demostrar que no aceptaremos en silencio que nos digan que los deportes femeninos tienen que ser un lugar donde se margine a las mujeres», afirmó Singleton.

Singleton también señaló que el equipo ha pasado incontables horas discutiendo las consecuencias que puede tener perder un partido, lo que ha causado estragos en su salud mental.

Kinsley Singleton hablando (Derek Raridon/Nevda Sagebrush)

Bernard y Navarro hablaron a continuación, ya que ambos atletas subieron juntos al podio. Ambos son del norte de Nevada, y Navarro dijo que los dos han jugado al voleibol juntos durante los últimos 10 años.

Ambos fueron a universidades separadas durante su primer año, pero ambos entraron rápidamente en el portal de transferencia y se reunieron en UNR. Navarro dijo que ambos estaban emocionados de volver a casa, pero disminuyó cuando se enfrentan a la posibilidad de enfrentarse a un atleta transexual.

«Hoy no tendríamos que estar aquí defendiendo a las mujeres», dijo Navarro. «Hay personas que dictan las normas deportivas y que dirigen la NCAA y la Mountain West Conference, y nunca deberían haber permitido que esto sucediera».

Navarro también dijo supuestamente que a algunas de sus compañeras de equipo les habían dicho que se mantuvieran calladas sobre la polémica.

«No debería ser tan difícil defender a las mujeres«, dijo Navarro». Sin embargo, ahora aprovecharemos esta oportunidad para dar la cara como equipo, ya que a algunas de nosotras nos han dicho que nos callemos.»

Masyn Navarro y Sierra Bernard hablando (Derek Raridon/Nevada Sagebrush)

Gaines volvió al podio para dar las gracias a las integrantes del equipo de voleibol por haber tenido el valor de alzar la voz. El equipo abandonó el escenario y Marshi Smith, cuatro veces campeona de natación del estado de Nevada y de la NCAA, fue la siguiente oradora de la concentración.

Smith es cofundadora de ICONS, que comenzó después de ver a Gaines compartir un trofeo de campeón en 2022 con un atleta transexual.

Jen Hucke, dos veces campeona de voleibol del Estado de Nevada y de la Universidad de Stanford, fue la siguiente oradora del acto. Como antigua jugadora de voleibol, Huck se dirigió al equipo de Nevada entre el público, diciendo que no podía imaginar por lo que han tenido que pasar.

«Todas os enfrentáis a una decisión con la que ninguna mujer debería tener que lidiar», dijo Hucke. «Lo habéis manejado con dignidad y gracia».

Kendall Lewis, jugadora de voleibol de Galena High School, también habló brevemente. Ella compartió su historia de tener que enfrentarse a un supuesto atleta transgénero en un equipo contrario en el Distrito Escolar del Condado de Washoe.

Stavros Anthony, vicegobernador de Nevada, fue el último orador invitado en subir al escenario. Anthony dijo que cuando comience la próxima sesión legislativa en 2025, trabajará con miembros del Senado y de la Asamblea para introducir legislación que proteja el deporte femenino.

Anthony también dijo que iniciará un comité de «equidad en los deportes femeninos» durante la próxima sesión legislativa.

«Tenemos que golpear esto como un tambor todos los días, y eso es lo que vamos a hacer el año que viene durante la sesión legislativa y conseguir que se apruebe algo», dijo Anthony.

El mitin terminó una vez más con Gaines, mientras el equipo de voleibol de Nevada formaba detrás de ella en unidad. En su discurso de clausura, Gaines elogió inmensamente lo que el equipo de voleibol de Nevada estaba haciendo y mencionó cómo todo esto le ha enseñado a ser una voz.

Gaines también hizo saber que sí cree que los atletas transexuales deberían poder practicar deporte, pero sólo con el sexo con el que nacieron.

«No estamos diciendo que no haya lugar para que estas personas compitan, por supuesto que lo hay», afirmó Gaines. «Pero compitan en la categoría que es segura número uno y justa número dos, y esa es la categoría que se alinea con su sexo».

Después del mitin, Gaines dijo a The Nevada Sagebrush que era increíble ver el sistema de apoyo masivo que se había ganado el equipo de voleibol de Nevada. Dijo que varios equipos se han puesto en contacto con ella, algunos de los cuales no han hablado sobre el tema públicamente, pidiendo apoyo y consejo.

«Estoy aquí para solidarizarme, mostrar mi apoyo, animarles y recordarles que hay mucho más apoyo que detractores», dijo Gaines. «A menudo, los detractores son más ruidosos, pero eso no es lo que hemos visto hoy».

Tras emocionarse en el escenario, Liilii declaró después de la manifestación que ver a todos los que acudieron a apoyarla hizo que enfrentarse a la polémica de este último mes fuera aún más duro.

«Ha sido una guerra emocional para mí y para mis compañeros de equipo estos dos últimos meses», declaró Liilii. «Entrar y salir de reuniones en las que estamos desconcertados por lo que nos dicen ha sido una locura. Me inscribí para ser estudiante-atleta, así que estudiar y seguir estudiando y practicar el deporte que me apasiona y me encanta, y que algo así me pille por sorpresa ha sido una locura.»

Aunque nueve jugadores de voleibol de Nevada se presentaron, no era todo el equipo. Aunque no está claro exactamente cuántas jugadoras no apoyan la decisión de abandonar, no había un acuerdo total entre el equipo.

«Estamos muy unidos como equipo», dijo Liilii. «Todos lo entendemos y nos respetamos. Esa es la base de todo. Somos hermanas. Las hermanas no están de acuerdo todo el tiempo, pero al mismo tiempo, podemos salir a la cancha y perseguirnos y amarnos como hermanas.»

Bella Snyder, una de las nueve jugadoras de voleibol de Nevada que asistieron a la concentración, dijo que aunque el equipo ha tenido varias reuniones sobre el tema, todo queda aparcado cuando llega la hora de jugar.

«En cuanto termina la conversación, salimos de la habitación y volvemos todos a nuestro objetivo común, que es jugar al voleibol», dijo Snyder. «Nunca hemos echado nada en cara a ninguna de nuestras compañeras por sentir algo diferente. Todo el mundo tiene sus opiniones, y al final del día, está bien para todos. Y nos aseguramos de que, ‘Hey, todavía salimos de esta habitación. Todavía os queremos, todavía vamos a jugar juntos’».

Las jugadoras de voleibol no fueron las únicas atletas de Nevada que acudieron al acto en señal de apoyo.

Ally Larkin, jugadora de fútbol femenino de Nevada, acudió al acto en pleno apoyo del equipo de voleibol. Larkin también cree que a las mujeres transexuales no se les debería permitir participar en deportes femeninos, y el silencio de varios dirigentes escolares y deportivos es preocupante.

«El hecho de que permanezcan en silencio y dejen que esto ocurra me parece absolutamente asombroso, y es una cobardía», afirmó Larkin. «Creo que tenemos que conseguir que la gente se dé cuenta de que hay una clara diferencia entre hombres y mujeres, y la hay. Por eso hay una categoría diferente para los deportes. Me ha enfurecido ver cómo los líderes de la NCAA y de Mountain West permanecían en silencio durante todo este asunto, ha sido realmente repugnante para alguien que ha nacido mujer y ha visto cómo los hombres intervenían e intentaban quitar becas y puestos en las listas a las mujeres».

Como compañera atleta de Nevada, Larkin dijo que ver al equipo de voleibol usar su voz y defender algo era empoderador, especialmente contra los líderes de UNR, que según ella no han dado el mismo sistema de apoyo.

«Estoy increíblemente orgullosa de todos y cada uno de los que se han presentado hoy para compartir su voz y alzar la voz contra, de nuevo, la injusticia y la falta de equidad que está ocurriendo con las mujeres y el atletismo femenino, haciendo hincapié en la parte femenina», dijo Larkin. «Estoy muy orgullosa de que se hayan posicionado al respecto, a pesar de que el presidente y el director deportivo de nuestra universidad no han estado de nuestro lado y no nos han defendido como deberían».

Aunque el partido del 26 de octubre fue el único programado entre Nevada y San Jose State esta temporada, los dos equipos todavía podrían potencialmente enfrentarse en el Torneo Mountain West, que comienza el 27 de noviembre.

Snyder dijo que el equipo ha estado tomando un partido a la vez, centrándose en hacer el torneo de la conferencia. Si se trata de enfrentarse a los Spartans, esa conversación tendrá lugar si se cruza ese puente.

«Esa es otra conversación que tendremos porque obviamente hay mucho más en juego que sólo un partido de conferencia perdido», dijo Snyder. «Pero seguimos manteniendo el mensaje que enviamos con tomar la L en la situación, y si se llega a eso, entonces hablaremos de ello como un equipo y todavía dejaremos el final del día unidos».

Liilii se mostró de acuerdo y espera que la conferencia haga lo correcto para que el equipo no tenga que enfrentarse de nuevo a una decisión tan difícil, a pesar de la norma de la NCAA que permite a una atleta transgénero competir en deportes femeninos completando un año natural completo de tratamiento de supresión de testosterona.

«Espero que la Mountain West vea que cuatro de sus escuelas han dejado claro que no nos sentimos seguras», dijo Liilii. «No nos sentimos cómodos y que actúen en consecuencia».

Gaines espera que todos los equipos que han renunciado hasta ahora se mantengan firmes, independientemente de que jueguen o no torneos.

«Insto a estas chicas a mantener la línea», dijo Gaines. «Y a la vez que insto a estas chicas a que sigan haciéndolo, instó a la Conferencia Mountain West a que haga lo correcto. De nuevo, no es difícil. A menudo se dice que es un asunto complicado, pero no lo es. Es la cuestión más simple, sin embargo, estábamos perdiendo tiempo y recursos, y todo tipo de cosas en él. Es simple. Los hombres compiten con los hombres, las mujeres compiten con las mujeres. Fin de la historia».

El equipo de voleibol de Nevada está actualmente 11-11 y 4-6 en el juego de la conferencia después de la pérdida. El próximo partido del equipo está programado para el martes 29 de octubre en Logan, Utah, para enfrentarse a Utah State.

Dominic Gutiérrez puede ser contactado por correo electrónico dominicgutierrez@unr.edu o vía X @d_m_g_16