Conozca a sus candidatos a senador de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada del 2024

Traducido por: Jaqueline Lopez

A medida que comienza la temporada de elecciones para los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada, Reno, la Nevada Sagebrush destacó a los candidatos y el proceso electoral durante el semestre.

La votación primaria se llevará a cabo a partir de marzo de 6-7 y las elecciones generales se llevarán a cabo del 13 al 14 de marzo. Los resultados se publicarán antes de las 8 p.m. del 14 de marzo.

Aquí están las biografías y fotos de cada uno de sus candidatos para las elecciones de 2024:

Facultad de Artes Liberales

Leaf Acklin:

Leaf Acklin, una estudiante de segundo año dedicada a la especialización en ciencias políticas en el vibrante campus de Las Vegas, compite por la reelección como parte de la Facultad de Artes Liberales. Con una pasión por fomentar un sentido de comunidad y comprensión entre los estudiantes y la facultad, Leaf ha sido fundamental para cerrar la brecha a través de varias iniciativas.

Una de las contribuciones más destacadas de Leaf es la organización de eventos como la feria de especializaciones y subespecializaciones, que proporciona a los estudiantes información valiosa sobre los caminos académicos y las oportunidades dentro de la universidad. Estos eventos no solo sirven como plataformas informativas, sino que también crean un sentido de unidad y propósito compartido entre los estudiantes. Yendo más allá de los confines de su especialidad, Leaf ha sido un incansable defensor de la inclusión de cursos Tagalog en el plan de estudios. Reconociendo la importancia de la diversidad cultural y la educación lingüística, se esfuerza por enriquecer la experiencia académica para todos los estudiantes en el campus. En un movimiento audaz hacia el compromiso cívico, Leaf ha propuesto cancelaciones de clase el día de las elecciones.

Comprendiendo la importancia de la participación activa en la democracia, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes el tiempo y la oportunidad de ejercer su derecho al voto sin las limitaciones de los compromisos académicos. El compromiso de Leaf con la accesibilidad se ejemplifica aún más con su visión de ampliar el acceso 24/7 al PSAC durante las finales. Esta iniciativa tiene como objetivo crear un entorno más propicio para el aprendizaje, la colaboración y la investigación, asegurando que los estudiantes tengan los recursos que necesitan cuando los necesitan.

Al considerar su voto, recuerde que Leaf Acklin representa no solo a un estudiante de ciencias políticas, sino también a un defensor dinámico de la defensa y conexión continuas dentro de la Facultad de Artes Liberales. Su dedicación a fomentar un sentido de comunidad, promover la diversidad cultural y mejorar la accesibilidad educativa lo convierte en un candidato convincente para la reelección.

Vota por Leaf Acklin – un campeón del progreso y la unidad en la Facultad de Artes Liberales.

Evan Robinson:

Evan Robinson es un activista estudiantil que se especializa en ciencias políticas y género, raza e identidad. Evan ha sido un líder comunitario a través de logros legislativos en la Legislatura de Nevada. Su compromiso de protestar y presentar peticiones a su gobierno local encabezó la aprobación del proyecto de ley 73 de la Asamblea de Nevada. Esta legislación protegía los derechos de todos los nevadenses a usar artículos culturales durante la graduación. Mientras que en UNR, Evan ha servido a la comunidad a través de su posición como asistente residencial en Argenta Hall ayudando a los estudiantes de primer año a adaptarse al entorno del campus. Evan también ha trabajado en la oficina de género, raza e identidad para promover cursos a través de materiales de marketing atractivos. En su papel anterior como Director de Defensa en el departamento de Asuntos Gubernamentales de Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada, fue coautor de una legislación con un senador de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada titulada “Una resolución en apoyo de Feifei Fan”. Esta legislación abordó cuestiones relacionadas con la protección de la agresión sexual con la que la comunidad expresó su insatisfacción. Además, Evan frecuentemente animó a los estudiantes a dar comentarios públicos a los representantes para promover el compromiso de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada con los procesos democráticos.

Si Evan fuera elegido, planea aumentar los esfuerzos para promover la diversidad y la inclusión de grupos interseccionales en el campus. Además, se compromete a mejorar la seguridad del campus y proporcionar a los estudiantes más oportunidades de desarrollo profesional. Si es elegido, se compromete a escuchar activamente las necesidades de los estudiantes y defender sus preocupaciones con legislación procesable que conduce a un cambio tangible. Evan enfatiza la importancia de la Diversidad impulsando el progreso y quiere que los votantes recuerden su compromiso con la defensa de los estudiantes a través de sus logros pasados y esfuerzos futuros.

Carmina Aglubat:

¡Hola! Mi nombre es Carmina y soy estudiante de primer año de ciencias políticas. Aunque soy un primer año en esta universidad, siempre he tenido un fuerte sentido de orgullo del cargo a medida que crecí inmerso en el campus y la comunidad. Es con ese orgullo y amor de la manada que me anima a postularme para el cargo, ya que quiero poder servir a este alumnado. Al mismo tiempo, puedo ofrecer una perspectiva única con ojos frescos y una mente innovadora que no teme encontrar las imperfecciones de la institución actual para mejorarla.

Mi campaña se centra en estos 3 pilares:

Driving Progress-

Para impulsar el progreso, trabajaré en iniciativas que fomenten una universidad más equitativa e inclusiva, que incluye aumentar el apoyo al centro multicultural, promover los recursos del Centro de Recursos para Incapacitados y empoderar las voces de los estudiantes. Además, daré prioridad a los mejores intereses de la universidad, hablaré con integridad y elaboraré legislación con una mentalidad centrada en la defensa.

Luchando por Cambio–

Lucharé para mejorar la comunicación, la transparencia y la integridad de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada. Planeo hacerlo organizando horas semanales de oficina y contactando a organizaciones y líderes afiliados a las Artes Liberales para entender las ideas y preocupaciones de los estudiantes.En términos de aumentar la transparencia y la integridad, trabajaré para que el presupuesto de Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada sea más accesible para que los estudiantes vean y expresen sus opiniones, e inculcaré un sentido de servicio público en la mesa del Senado haciendo público el trabajo de los senadores y haciéndolos responsables ante sus electores.

Fomentar la creatividad–

Nuestra universidad está en el corazón de la creatividad de la universidad. Por lo tanto, me apasiona abogar por la importancia de la Facultad de Artes Liberales, enfatizando su significado dentro de la academia y la sociedad. Me comprometo a asegurar financiación y preservar las bellas artes, las ciencias sociales y las humanidades dentro de la universidad.

Joel Martin:

Como un orgulloso nevadense de tercera generación, nacido y criado en Reno, Joel tiene un interés creado y se dedica a hacer de la Universidad de Nevada, Reno y su comunidad un lugar mejor a través de su voz. Joel ve un gran potencial en el próximo año para mejoras importantes dentro de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada y la Universidad en su conjunto.

Con un historial comprobado, Joel continuará llevando su voz a la mesa en un tercer mandato centrándose en los problemas que realmente le importan. Encuesta tras encuesta muestra que las cuotas estudiantiles, el aumento de la transparencia dentro de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada y una comunidad más fuerte son algunas de las mayores preocupaciones de nuestro cuerpo estudiantil; estos son los tres principales enfoques de Joel.

Además de ser estudiante de ciencias políticas en UNR, Joel pasa su tiempo libre disfrutando de todo lo que Reno y las hermosas montañas de Sierra Nevada tienen para ofrecer. Desde el esquí y el senderismo, hasta el ciclismo y el golf, Joel es una persona muy activa con un amor por el aire libre y la salud personal. Después de un largo día en el campus, puede que te encuentres con Joel tomando café en Buzzed, cenando con amigos en el Laughing Planet, o trotando por el hermoso río Truckee con su Labradoodle, Colby.

Con un amor por la Universidad y su comunidad, y una pasión por el servicio público y la divulgación, puede estar seguro de que Joel es el candidato que realmente traerá su voz a la mesa.

Facultad de Negocios

Tucker Godspeed:

Me estoy postulando para el Senado dentro de la Facultad de Negocios porque he crecido un profundo sentido de atencion y orgullo por nuestra universidad durante mi tiempo aquí. Si es elegido, trataré de rejuvenecer eventos históricos orientados a los estudiantes, racionalizar los recursos académicos para los estudiantes dentro de la Facultad de Negocios y abordar los costos de estacionamiento caros en el campus. Además, continuar fomentando una atmósfera progresiva de diversidad e inclusión en el campus será una prioridad mía. Tal vez lo más importante, me esforzaré por escuchar la voz de los estudiantes para abordar sus necesidades académicas dentro de la Facultad de Negocios.

Steven Spurlock:

Steven Spurlock es un apasionado estudiante de pregrado que se esfuerza por mejorar la Universidad de Nevada, Reno. En sus funciones como Presidente de Desarrollo Profesional del Consejo de Estudiantes de Negocios y Tesorero del Club de Economía, se ha hecho visible e impactante en la Facultad de Negocios. Si es elegido como senador de la Facultad de Negocios, se esforzará por ser una representación positiva dentro del Senado para todos los estudiantes de la Facultad de Negocios. Específicamente, las discusiones con los estudiantes sucederán regularmente para asegurar que estén representados de la manera adecuada. Además de la representación adecuada, le apasiona gastar el dinero de la matrícula del cuerpo estudiantil frugalmente. Si es elegido, el dinero y la opinión de los estudiantes van a ser de la mayor importancia. Por último, ha visto de primera mano las limitaciones que se imponen a los clubs y organizaciones. Si se le da la oportunidad de servir como senador, se esforzará por hacer cambios de política en el proceso burocrático de iniciar, ejecutar y mantener un club.

Ramisha Ibrahim:

¡Hola a todos! Mi nombre es Ramisha Ibrahim. Crecí en Reno, Nevada, y soy originaria de Bangladesh. Me estoy especializando en Finanzas Empresariales y Sistemas de Información.

Me dedico a abogar por la diversidad dentro de la Facultad de Negocios, asegurando que cada individuo no solo se sienta incluido, sino verdaderamente valorado por sus contribuciones únicas. Además, creo en la importancia de priorizar las iniciativas de salud mental, reconociéndose como fundamentales para el bienestar general y el éxito de nuestros estudiantes. Mi compromiso está dedicado a crear un ambiente que no sólo apoya, sino que capacite a cada estudiante para alcanzar su máximo potencial.

Además, mi objetivo es colaborar con la Facultad de Negocios para apoyar su crecimiento y progreso.

Los candidatos a senador Drew Britson, Carson Fish y Max Kiker no respondieron a la solicitud de comentarios.

Escuela de Periodismo

Makayla Mirth:

Makayla Mirth está en su segundo año en la Universidad de Nevada Reno. Hace poco tomó una fuga de fe cuando decidió seguir su verdadera pasión como estudiante de periodismo. Sin embargo, no es ajena a la mesa del Senado ya que fue Senadora por la Facultad de Negocios para la sesión 91. ¡Si es elegido, Mirth quiere centrarse en la participación! No debe ser una pregunta para un estudiante si su voz es escuchada o no. La Escuela de Periodismo de Reynolds solo tiene un asiento en la mesa; esto no debe tomarse a la ligera! Mirth se compromete a ser una defensora de la gente, no su propia agenda. Como senadora anterior, Mirth entiende que el trabajo de un senador es buscar éxito para los estudiantes de UNR, no para ella misma. Escuchar y participar en la divulgación con los electores es la mayor parte del trabajo. La Escuela de Periodismo de Reynolds necesita un senador que ponga esto en primer lugar. Vota a Mirth para que sea TU voz en la mesa.

Kelsea Frobes:

En la última sesión, yo co-escribí a S.R. 91- “Un proyecto de ley para apoyar financieramente a los medios de comunicación estudiantiles a través de una tarifa de crédito”. Este proyecto de ley permite a los estudiantes votar si estarían dispuestos o no a pagar una cuota de $1,29 por crédito que financiaría los medios estudiantiles en el campus, incluyendo Nevada Sagebrush, Wolf Pack Radio, Brushfire Literature and Arts Journal, y Insight Magazine. Ser parte de la Escuela Reynolds se ha convertido en un aspecto tan valioso de mi vida, y ha enriquecido mi vida de muchas maneras. Estoy involucrado en el Consejo Estudiantil de la Escuela de Periodismo de Reynolds, el Comité de Diversidad de la Escuela de Periodismo de Reynolds, la Junta Asesora de Medios Estudiantiles, y he ayudado en la planificación y preparación de eventos como el festival de la Escuela de Periodismo de Reynolds, e incluso he sugerido el Centro Estudiantil de Periodismo en Canvas. Como senador que se postula para un segundo mandato esta sesión, estoy deseando continuar mi defensa por los estudiantes de RSJ y sus necesidades, así como convertirme en Presidente Pro Tempore con la esperanza de asesorar a los pasantes legislativos de la 92a sesión. Actualmente tengo tantas ideas para la Escuela de Periodismo de Reynolds que actualmente se están planeando, incluyendo conectar a ex alumnos con estudiantes de pregrado y posgrado, así como convertir el festival de la Escuela de Periodismo de Reynolds en un evento de mejora de carrera de varios días.

Facultad de Ciencias

Tori Beaulac:

Hola Wolfpack!

Soy Tori Beaulac, una estudiante de neurociencia y orgullosamente sirviendo como su Senador en la sesión 91 en la Universidad de Nevada, Reno. Mi viaje aquí ha sido alimentado por una profunda pasión por el cambio positivo y un compromiso genuino con todos.

Durante mi tiempo en el cargo, me he dedicado a hacer que nuestro campus sea más inclusivo y de apoyo para todos. Estoy encantado de decir que desempeñé un papel vital en la creación de legislación que garantice una compensación justa para todos los oficiales de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada, independientemente de su estatus de ciudadanía. La equidad y la inclusividad no son solo frases sin sentido; son valores que guían cada acción que tomo.

Sin embargo, más allá de la mera política, se trata de individuos y sus necesidades. He visto el impacto de los problemas de salud estudiantil de primera mano, por lo que he sido un defensor de la distribución de tiras de prueba de fentanilo y naloxona. El bienestar de nuestra comunidad es mi principal prioridad, y estoy comprometido a abordar los desafíos que enfrentamos de frente.

Hacia el futuro, mis objetivos implican trabajar con la facultad de la Facultad de Ciencias. Con un nuevo Decano guiándonos, soy optimista sobre los cambios positivos que podemos lograr para mejorar nuestras vidas académicas. Es importante para mí que sus voces sean escuchadas, y estoy comprometido a establecer canales eficientes para la retroalimentación. Juntos, promulguemos un cambio real.

Emma Doty:

Mi nombre es Emma Doty y fui nombrada como Senadora de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada, Reno por la Facultad de Ciencias en octubre. Desde entonces, he estado trabajando duro para construir un campus equitativo para todos. He trabajado con Servicios de Instalaciones para corregir los riesgos de seguridad en el campus y he planteado problemas de accesibilidad tanto a Servicios de Instalaciones como a la vida residencial. Actualmente estoy trabajando con el Departamento de Bienestar del Campus y el Centro de Salud Estudiantil para organizar un evento de sensibilización centrado en la detección y prevención del cáncer. Espero aprovechar estos logros en la sesión 92, y también me gustaría construir una junta asesora de estudiantes de la Facultad de Ciencias y trabajar con la Comedor de Nevada para abordar las preocupaciones de los estudiantes sobre la seguridad alimentaria y los precios. Las elecciones son el 13 y 14 de marzo. ¡Vamos Pack!

Vera Vaz:

¡Hola Wolf Pack! Mi nombre es Vera Vaz y soy estudiante de Fallon, Nevada, especializándome en neurociencia y bioquímica y biología molecular, así como en la Facultad de Honores. Estoy increíblemente agradecida de estar sirviendo como su senadora para la facultad de ciencias y me encantaría continuar abogando por los estudiantes durante la próxima sesión.

Como miembro del comité IDEA, me dedico a garantizar que todos los aspectos de la universidad no solo sean accesibles sino que sean acogedores para estudiantes de todos los orígenes. Me apasiona fortalecer la comunidad dentro de la universidad de ciencias creando una página de Canvas para mostrar el trabajo de los estudiantes y conectarlos con oportunidades relacionadas. Además, planeo revivir la junta asesora estudiantil para amplificar aún más las voces de los estudiantes. Otras iniciativas que espero promulgar incluyen la reducción de las cuotas de los estudiantes y la mejora de los servicios de estacionamiento.

Fuera de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada, disfruto ser un miembro involucrado de la comunidad de UNR y el voluntariado. A través de ser parte de Gray for Glioblastoma, MEDLIFE, Nevada Helping Hands, Kesem, y amigos de MSF, así como ex comisionada de Ciencia e Ingeniería del departamento de clubs y organizaciones, he tenido la oportunidad de interactuar con una amplia variedad de estudiantes y aprender sobre formas de servir mejor a mis electores. También fui mentora de NevadaFIT, líder de Discussion y TA, donde me inspiré para asegurar que los deseos de los estudiantes se cumplieran en el entorno del aula.

Jofran Rea:

Conozca a Jofran, un defensor compasivo de la igualdad de oportunidades y la inclusión. Está profundamente dedicado a garantizar que todos, independientemente de sus antecedentes o discapacidad, tengan igualdad de acceso a la educación y las oportunidades en los campos de STEM. El corazón de Jofran está puesto en empoderar a las minorías subrepresentadas en la ciencia, especialmente a las de las comunidades latinas. Él cree que al llegar a estudiantes jóvenes de diversos orígenes en ciencias a través de asociaciones con organizaciones comunitarias, podemos crear un futuro más equitativo en STEM. Jofran ha adquirido una valiosa experiencia haciendo campaña en tres elecciones consecutivas de Nevada y tiene conocimiento previo de cómo funciona la legislación. La misión de Jofran es proporcionar mentoría, becas y recursos culturalmente adaptados para abordar la subrepresentación de las minorías en STEM. Con su compromiso inquebrantable con la inclusión y la colaboración, Jofran está decidido a crear un futuro mejor para todos.

Las candidatas a senadora Camille Levy y Emma Stauffenberg no respondieron a la solicitud de comentarios.

Facultad de Trabajos Sociales

Abigail Castro:

¡Abigail Castro está emocionada de presentarse para el escaño del Senado para la Facultad de Trabajos Sociales! Su esperanza para la sesión 92, si es elegida, es contribuir a la implementación de políticas que apoyen el bienestar mental y físico de los estudiantes, y actuar como una defensora de la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes por igual. Ella espera actuar como un enlace para representar mejor a la Facultad de Trabajos Sociales, para apoyar y abordar las necesidades de los estudiantes.

Facultad de Honores

Madison Kitsch:

¡Hola Wolfpack! Mi nombre es Madison Kitch, y soy una estudiante de primera generación que se postula para el nuevo puesto en el Senado de la Facultad de Honores. Me especializo en Periodismo con un sub especialización en ciencias políticas. Siempre me he interesado en la ciencia política, por lo que representa al Honors College en el Senado es un sueño mío.Como senadora, quiero centrarme en la financiación, así como en la participación de los estudiantes. La Facultad de Honores ha visto un aumento impresionante en la matrícula en los últimos dos años, y mantener ese impulso es de suma importancia. Los estudiantes son mi prioridad número uno, y representar a mis electores con precisión sería un honor. ¡Vamos Pack!

Aiden Houghtling:

Ayden Houghtling es un estudiante de primer año con doble especialización en ciencias políticas y sociología. Él es un participante en el programa TRIO Classic Scholars como estudiante de primera generación, así como un pasante actual en el Senado de los Estudiantes Asociados de la Universidad de Nevada. Él entiende la importancia de la próxima sesión, ya que será la primera vez que la Facultad de Honores esté representada en el Senado. Ayden tiene la intención de aumentar la participación de los estudiantes en el Colegio de Honores educando a los estudiantes sobre las formas en que pueden involucrarse y alentando a aquellos que no conocen sus ideas e intereses a ser representados en el campus. Un senador es un representante después de todo, por lo que necesitan que sus electores estén involucrados.

De cara al futuro, Ayden tiene la intención de abogar por el aumento del presupuesto de la Facultad de Honores y alentar a otros a hacer lo mismo. Esto permitirá a la Universidad de Honores ofrecer más clases, más servicios estudiantiles y mejor anunciar y reclutar nuevos estudiantes para continuar creciendo la universidad.

La Facultad de Honores debe y puede ser el corazón de la participación de los estudiantes en el campus, estar lleno de estudiantes altamente impulsados con ideas brillantes. Ayden Houghtling sabe que ser senador significa más que solo hacer crecer la universidad, sino ayudar a cada individuo a crecer también.

Los candidatos a senadores Kaiden Gibson, Lalise Gizaw y Victor Panteloni no respondieron a la solicitud de comentarios.

Facultad de Ingeniería

Los candidatos a senadores Aween Ali, Antony Kuhl, Caden Riley y Dylan Morgan no respondieron a la solicitud de comentarios.

Escuela de Salud Pública

Los candidatos a senador Carla Palomares y Elijah Houghtelling no respondieron a una solicitud de comentarios.

Facultad de Agricultura, Biotecnología y Recursos Naturales

La candidata a senadora Joelle Pickrell no respondió a una solicitud de comentarios.

Facultad de Educación y Desarrollo Humano

El candidato a senador Ethan Lawler no respondió a la solicitud de comentarios.

Correcciones: Tori Beaulac y Vera Vaz fueron añadidos a este documento.